淘帝-KY半年報大虧 公司派千張庫藏股護航、股價攻頂

淘帝-KY（2929）昨半年報出爐，受疫情衝擊提列存貨跌價損失，上半年稅後淨損為7.21億元、每股稅後虧損7.59元，董事會除通過半年報並決議實施庫藏股，自今日起至10月12日將實施庫藏股，預計買回自家股票1,000張，買回價格區間為30元至67元。激勵淘帝-KY今（13）日開盤股價上攻，一度攻上漲停，來到41.6元。

淘帝-KY半年報大虧，公司表示，主要受到新冠肺炎疫情影響，實體門市銷售因出門購物人潮驟減而大幅下降，再加上集團自5月起採取降價策略以鼓勵代理商增加提貨，使得第2季提列存貨跌價損失達4.31億元，影響EPS 4.54元，隨著未來庫存去化，有機會逐步回沖挹注營運動能。

淘帝-KY表示，目前旗下TOPBI品牌銷售據點仍保持1,300家，為協助旗下共15個省及3個直轄市的代理商提振當地銷售動能，除90%的代理商已拓展微信、直播平台等多元化線上銷售，並透過降價策略、加大線上行銷宣傳等，並積極深化電商銷售平台銷售貢獻。

淘帝-KY表示，中國童裝產業目前面臨加速汰弱留強局面，隨著優化生產廠商與代理商的管理效益，並落實全渠道銷售與數字化轉型布局，有望進一步擴大集團於中國童裝市占率提升，對於集團未來中長期營運發展仍深具信心。