MSCI微幅調降台股權重 法人：操作謹慎應對

MSCI（明晟）今（13）日清晨公布最新季度調整，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.54%下調至12.45%，調降幅度為0.09百分點，以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近六次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在8月31日收盤生效。

此外，在「MSCI全球市場指數」權重持平為1.56%。「MSCI亞洲新興市場指數」權重由15.83%調降至15.79%，調降幅度為0.04個百分點。「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.13%下調至14.09%，調降幅度為0.04百分點，

台股在這次MSCI調整權重中，至於MSCI台灣指數成分股新增1檔，刪除2檔，指數成分股將減少至87檔，並有15檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩，其權重為0.20%，權重調降最多的成分股為已刪除之成分股大同，權重為0.16%。

這次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為俄羅斯，權重增加了0.24%；而調降的部分，本次權重調降最多的國家為印度，權重被下調0.23%。台灣在本次調整後，在該指數中持續維持在第二大權重國家。

法人表示，美國經濟復甦還是面臨著疫情的不確定性，聯準會目前還是持續保持鴿派立場，並暗示會視情況加碼寬鬆。然而，美國國會目前尚未敲定新一輪的紓困方案、多國疫情還未完全受到控制，前述因素恐會壓抑台灣未來的外貿表現，導致未來復甦力道減緩。

近期美中貿易戰的紛爭也有起的跡象，投資人須密切關注前述焦點的後續發展，即使金融市場已於近期迅速反彈，短期內還是有可能陷入大幅度震盪整理，投資人短期操作仍須謹慎應對。