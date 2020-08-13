連六降！MSCI三指數 台股二調降、一持平

MSCI公布最新季度調整，台股在三大指數中，不幸再被調降，「MSCI全球新興市場指數」權重下調至12.45%，「MSCI亞洲除日本指數」降至14.09%，「MSCI全球市場指數」則持平。此次權重於8月31日盤後生效。

台股本次在「MSCI全球新興市場指數」權重從12.54%下調到12.45%，調降0.09百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.13%下調至14.09%，調降0.04百分點，「MSCI全球市場指數」則持平1.56%。其中，「MSCI全球新興市場指數」連六次都調降。

MSCI台灣指數成分股，新增祥碩（5269），剔除華航和大同，指數成分股降至87檔，並有15檔調整在外流通股數，調升最多是新增的祥碩，權重增加0.2%，降最多是被刪除的大同，減少0.16%。

若以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次調升最多國家為俄羅斯，權重增加0.24%；調降部分，最多是印度，被下調0.23%。台股本次調整後，仍是該指數的第二大權重市場。

法人分析，今年全球經濟受新冠肺炎衝擊，台灣影響相對小，即使大規模解封，台灣也沒有激增案例，配合政府紓困方案頻推，不僅消費者信心回升，業者展望的悲觀程度也減輕，領先指標連二個月上升，顯示台灣未來景氣將落底回溫。

另一方面，台灣製造業PMI新增出口訂單持續成長，5G通訊、遠距商機等需求支撐外需動能，加上多國經濟活動重啟，賦予台灣經濟下半年復甦動能。

法人表示，綜觀國際情勢，MSCI被動式基金調整不致影響資金動能，美國聯準會保持寬鬆，仍扮演最大支撐，但美國尚未敲定新一輪紓困方案，多國疫情也未受控，故即使市場反彈延續，仍不能忽視大震盪的風險，建議投資人高檔操作，審慎應對。