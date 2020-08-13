大同市場派開股臨會獲准 雖遭MSCI剔除仍漲停開盤

大同（2371）今（13）日有兩大消息，一是經濟部核准大同市場派欣同及新大同召集股東臨時會，全面改選董事及獨立董事，另外則是MSCI（明晟）公布最新季度調整，台灣指數成分股新增祥碩，剔除華航、大同；早盤三檔股票表現不同調，祥碩重回股后，大同以漲停16.5元開盤，雖有打開仍維持高檔，華航則是走跌。

MSCI公布季度調整，台股在全球標準型指數新增祥碩，剔除華航及大同；全球小型指數則新增華航，刪除祥碩，調整結果預計8月31日收盤生效；MSCI成分股異動不大，同時也符合市場預期。

3檔股票今日則有不同的表現，祥碩第2季因認列投資文曄收益，稅後純益8.23億元，季增66.98%，年增近三倍，創單季新高，每股純益12.27元；累計今年上半年獲利13.15億元，年增1.73倍，每股純益20.7元，展望第3季，法人認為，旺季效應可期。

祥碩入列MSCI台灣指數成分股，加上季報成績優，早盤以1,820元開高，盤中漲幅5.27%。

大同也是有好消息助攻，經濟部以大同「不能」平等對待股東、無法期待其依法召開股東會為由，核准欣同及新大同召集大同股東臨時會，全面改選董事及獨立董事，並限期在11月30日前完成召開及申請公司變更登記，逾期則處分無效。

不過，大同卻遭MSCI刪除成分股，今日早盤以漲停16.5元開出，盤中股價打開，漲幅仍在高檔的6%；華航今日則以8.17元低盤開出，一度下滑至7.92元，盤中跌幅1.46%。