科技股回神 台股開漲88點、開在12,758
美股走揚，台指期今（13）日開高走高，台股同步也開高大漲，以上漲88.52點開出，開在12,758.87點，開盤5分鐘之內，在電子權值股回神領軍下，指數持續帶量上攻，漲逾百點，收復10、5日均線，並且一度站上12,800關卡。
蘋果、微軟等領軍大漲、特斯拉狂飆逾13%，加上經濟數據提振投資者情緒，標普指數尾盤一度短暫突破歷史高點3386.15，收盤漲逾1.4%略低於2月創下的歷史高點。美股道瓊指數上漲1.05%，收27,976.84點。標普500指數上漲1.4%，收3,380.35點。那斯達克指數上漲2.13%，收11,012.24點。費城半導體指數上漲3.36%，收2,227.22點。
法人認為，本周盤面續關注台股公布半年報等，多頭格局不變，而科技股仍是當前台股投資主流，當中又由以5G相關、蘋果供應鏈、高速傳輸等題材值得關注，相關個股仍是市場聚焦重點，成長趨勢仍可期待。
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