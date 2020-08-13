科技股回神 台股開漲88點、開在12,758

大同（2371）今（13）日有兩大消息，一是經濟部核准大同市場派欣同及新大同召集股東臨時會，全面改選董事及獨立董事，另外則是MSCI（明晟）公布最新季度調整，台灣指數成分股新增祥碩，剔除華航、大同；早盤三檔股票表現不同調，祥碩重回股后，大同以漲停16.5元開盤，雖有打開仍維持高檔，華航則是走跌。

2020-08-13 09:43