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股市進入過熱期，怕買在高點？股市大咖：這5檔股票適合保守的投資人

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
現階段股市步入相對高檔，投資人難以像三、四月一樣，從過度恐慌的市場中撈底迅速獲利。 示意圖／聯合報系資料照
現階段股市步入相對高檔，投資人難以像三、四月一樣，從過度恐慌的市場中撈底迅速獲利。 示意圖／聯合報系資料照

摘要

上週美國各大科技公司公布財報，表現亮眼，同時公布的就業數據也超出市場預期，股市持續上漲，投資人除了避免追高殺低的錯誤外，也須維持耐心，等待機會。

近來由於全球資金浮濫，新鮮人、上班族甚至退休族，開始將手上現金投入股市，人手一張股票，賺得不亦樂乎。但隨著中美政治衝突升溫、市場波動加劇，缺少明確策略的投資人在不經意間追漲殺跌，一直到帳面出現虧損或股票套牢時，才驚覺賺取高額報酬所需要承擔的風險與代價。

我想提醒的是：雖然上週美國科技股強勢上漲，那斯達克指數站上1萬1000點大關，就業報告也優於市場預期，但我還是要提醒投資人現在仍要謹慎操作，以下是五點建議提供參考：

一 、先審視自己每個月的現金收入與開銷支出，計算具體的現金流（究竟是淨收入或是負支出）才可以判斷有多少金額投入股市。

二 、試著想像一下自己的理財風格，例如：預期報酬率目標、可承受多少帳面虧損，而不至於影響實質心情等等，切記高報酬的前提就是要能夠承擔龐大的潛在風險。

三、生活中可以保留給「投資」這件事多少時間，你需要觀察總體經濟、產業前景、企業營運等，這些資訊都會影響你如何調整投資組合。簡單可分為長期投資或是短線投機，每一種投資風格背後都有其代價，包括：時間、風險承受度、生活品質……

四、主動投資人在選股時就必須做足功課，並嚴格遵守停利停損的區間；追求長期投資者可以選擇資基金，或被動投資指數的ETF，各自有不同的樂趣和成就感。

五、計算報酬率時需納入機會成本，也就是時間和本金，換算結果的年報酬率才能與銀行或保單定存相比較。

現階段股市步入相對高檔，投資人難以像三、四月一樣，從過度恐慌的市場中撈底迅速獲利，現在更要保持警覺，不能輕易追漲殺跌，否則容易引來多空雙方同時夾殺。

我認為投資人要維持耐心，等到企業合理價格浮現時再出手。如果是後勢看好的產業或公司，可以不在意短期價位波動，但是進場的時機點就會影響到投資人對公司的信心及耐心，這也是人之常情，所以做功課很重要，盲目聽從市場消息，隨便買隨便賺並非市場常態。

科技業方面，明年的5G周邊，車用電子雲端運算半導體相關產業都還有很大的想像空間。以下公司提供讀者參考： 台積電（2330）、 晶技（3042）、穩懋（3105）、台光電（2383）、立積（4968）、嘉澤（3533）、 瑞祺電通 （6416）、光洋科（1785）、

保守的價值選股則是朝向通路、電商、基礎產業，優先入手獲利穩定，或是殖利率較高的企業，例如：富邦媒（8454）、寶雅（5904）、統一超（2912）、 台泥（1101）、信義房屋 （9940）、台塑集團，或是高股息ETF。

美股部分可留意：AMD、XLNX、MSFT、NVDA、IPHI。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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