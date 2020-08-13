ADR暴漲9.93%！五外資看鴻海 高喊BUY

鴻海12日法說會，瑞信證券等六大外資最新看法出爐，除了大和資本將目標價85元升上97元，其他五家看法不變，包括摩根大通、麥格理、瑞信證券、滙豐及麥格理均重申「優於大盤」或「買進」，高盛維持「中立」。大多數外資在iPhone「遲到」下仍持續看「多」鴻海。

值得注意是，受法說會消息激勵，鴻海ADR昨日開高走高，並在終場大漲9.93%，收6.09美元，反映國際投資人看法頗為正向。

六大外資最新看法，分別是瑞信證券「優於大盤」、目標價91元，摩根大通「優於大盤」、目標價95元，滙豐「買進」、目標價95元，大和資本「優於大盤」、目標價升上97元，麥格理「優於大盤」、目標價110元，以及高盛「中立」、目標價93元。

而六外資對鴻海今年每股純益（EPS）最高預測，為麥格理預估8.7元，最低瑞信預估7.1元，2021年也以麥格理預測10元最高，瑞信的8.2元最低，摩根大通、大和資本和滙豐都預估9元以上。

大和表示，鴻海公布第2季毛利率達5.9%，較第1季大幅改善，展望第3季，雖然反映iPhone生產遞延，營收成長估僅個位數，不像往年可達雙位數，但動能都會延到第4季，下半年呈高成長。由於更好的獲利能力，大和將鴻海今明年獲利上修，同步拉高未來本益比至11倍。

滙豐認為，立訊切入蘋果鏈，無可避免對鴻海長線發展帶來衝擊，但集團也積極伸向電動車、伺服器、半導體等領域。股價短線或會受iPhone生產遞延影響，然長線毛利提升勢必帶動評價回彈。滙豐對鴻海的獲利預測比市場預期還高6%，樂觀市場財測再上修。

最樂觀的麥格理則認為，鴻海雖然第3季展望保守，但該券商強烈認為，鴻海單季營收將季增13.5%，比公司和市場預期都還高。而隨鴻海下半年啟動高成長，目前本益比才8倍，殖利率5%，任何拉回都該「買」。