大單到？外資曝台積大手筆發債原因！目標價升到530元

台積電（2330）破天花大手筆發債，外資嗅到「不尋常」的味道！里昂證券今（13）日發布的報告指出，台積電大手筆發債，歷來都和擴大資本支出有關，推測是英特爾將外包CPU大單的利多近了！將權王目標價從500元進一步升上530元，追平摩根士丹利樂觀預期的目標價。

目前外資圈對台積電最高預測，還是Aletheia資本喊的550元，不過里昂是最早喊出「五」字頭的外資，影響力不容小覷。此次里昂特別在大標寫下「準備什麼大動作嗎」？（loading up for something big？），直指台積電大手筆發債，很可能是為了即將到來的大單做準備。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝表示，台積電日前宣布發行40億美元債，對台積電這家謹慎控管資本結構的公司來說，「不太尋常」，因為發了高額美元債，台積電長債規模將攀上歷史紀錄，而發債多半和資本資出擴張有關，不排除是英特爾外包CPU大單「近了」。

侯明孝指出，今年來台積電發債動作頻頻，先是2月和5月董事會通過決議，這兩次應屬於單純的再融資，日前又重磅宣布發行40億美元債，令人震驚。如此一來，台積電今年的長債規模一舉衝上新台幣2,601億元，是2019年的10倍，2018年的五倍，創歷史新高。

過去里昂曾談台積電未來兩、三年啟動「去槓桿式」的ROE成長模型（de-levered ROE），但發債的積極度超出預期，里昂改口刪掉這個說法，認為台積電將發展出不一樣的成長模式。

侯明孝表示，台積電大力發債，又在史上最低的利率環境，透露未來兩年的資本支出將續強。歷史經驗上，通常是台積電準備擴大資本支出才會這麼踴躍，最近一次是2011-2014年發債規模三年成長17倍，資本支出提高了63%。

侯明孝補充，里昂對於「成長」也有不一樣的看法，一般認為，擴大資本支出可能削弱獲利，但他們認為，擴張反而是推動營收更上層樓動能，譬如2009-2013年台積電資本支出翻倍，營收也翻倍，2010-2016、2012-2019年也是例證，因此里昂上修台積電2018-2022／2023年資本支出將翻倍，營收也會從340億美金倍增到680億美金。

英特爾來說，里昂認為，台積電未來五年資本支出只會因此增加200-250億美金，但實際卻多很多，不排除台積電是為了美國廠多做準備，甚至考慮買下英特爾工廠，這同樣是符合美國利益的效率作法。

里昂原預期，英特爾6奈米CPU訂單將在2021下半年導入，5奈米單隔年導入，現在看來「會更快」。為此里昂也上修台積電2020-2022年每股純益（EPS）預測至18.7元、20.8元、25.08元，目標價拉高到530元。