元大證申請台股領航、電動車指數 獲通過
臺灣證券交易所今天召開ETN標的指數資格認可會議，審議通過元大證券「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」資格認可，未來元大證券可發行相關連結商品。
證交所表示，「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」均由臺灣指數公司進行編製。「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」以上市公司普通股為母體，依市值選取可表彰國內資本市場砥柱的核心產業，進一步自其中篩選符合流動性及市值條件的領導公司，共挑出15檔成分股，表彰投資國內核心產業領航者的含息績效表現。
「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」則以上市櫃普通股為母體，自財團法人車輛研究測試中心提供的電動車供應商名單中，篩選符合流動性條件的10-20檔當然成分股及合格股票，採自由流通市值加權，表彰投資我國上市櫃電動車產業代表公司的含息績效。
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