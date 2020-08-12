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他回憶這年的台股榮景 連清潔阿姨年終都領100個月

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台股1990年2月以滿堂紅收市，成交總值為441.5億元，眾人開心地團拜慶賀。圖／聯合報系資料照
圖為台股1990年2月以滿堂紅收市，成交總值為441.5億元，眾人開心地團拜慶賀。圖／聯合報系資料照

台股指數日前不斷創下歷史新高，不禁會讓人回想起當年台股首次站上萬點創新高的榮景，在「台灣錢淹腳目」的年代，許多人能用一張股票買到一棟房，甚至錢多到沒地方花，有網友就在PTT上回顧當年歷經股市盛況的情景，他感嘆，就連清潔阿姨年終都有100個月。

1986年5月，原PO在同學的介紹下，到鼎康證券當工讀生，每天的工作就是抄寫當天所有客戶的進出明細，由於當時股市還只有幾百點，每天交易量約10幾億元，工作量相當輕鬆，大約半天就寫完了，月薪也有5000多元。

1987年，股市開始狂飆，每天創新高，台灣社會進入第1次財富重新分配，到了6月已經5千多點，原PO升為正式員工，負責外交割，那時每天成交量已經破千億，公司光外交割就有30人，「證券公司錢多到沒地方花，公司每年有夏冬兩套制服，男生的冬天制服是義大利皮衣，女生是皮大衣，除了制服外，還有一套便服，讓你星期六上班時穿」。

公司供應午、晚、宵夜三餐，至少都是欣葉餐廳等級的便當，員工旅遊理所當然的免費外，遊覽車上甚至會發零用錢，1人3000元，公司另外在翡翠灣附近買了2棟別墅附帶游泳池，給所有員工度假，每個部門輪流去，去的前一天下午福委會先去超市採買零食、烤肉食材，把冰箱塞滿。原PO感嘆，那時的員工福利在台灣應該不會再出現了！

原PO表示那時他底薪6500元，但是每個月都領9個月獎金，加上底薪，每個月薪水6萬多，年終公司更發了20個月，結果還被員工抗議太少，最傳奇的是另外1家證券公司叫開大證券，連清潔阿姨年終都領了100個月。當時原PO才19歲，年薪已破百萬，還沒加上在股市賺的另外幾十萬，到現在「錢很多」還是他最主要的青春記憶。

不過就在原PO入伍隔年股市就崩盤了，讓他感嘆幸好國家讓他閃過這波大跌，他也分析，1989年財政部長郭婉容在中秋節前夕宣布開徵證所稅後，股市無量下跌，政府和股民都被嚇到，在一陣抗議後，漲跌限制縮小為3%，漲跌限制政策讓股價不能即時反應現值，縮小為3%，結果只讓該跌該漲的部份時間拖得更久，那時雖然無量下跌19天，但整個股市仍是多頭，第20天股價反轉，由於3%限制，股市連續回漲了10幾天，每天漲停板怪象讓所有散戶都產生股市只漲不跌的錯誤觀念，當時甚至出現指數漲停板的誇張現象，也就是全部股票都漲停，這種情況後來也不會再有了。

許多網友看到原PO分享當年盛況紛紛表示太震驚，只有4.5年級生才能懂當時股市有多麼誇張，「命好的四五年級出現了」、「見證台灣股市的歷史！真大俠一枚！」、「那個時代人稱台灣大時代，股賺一日工需四月」、「當時我一個親戚只是農會職員，年終領了一百萬，在南部現賺一間房，台灣的光輝年代」、「1989年薪百萬，房子隨便買」、「現在的錢有夠難賺的，台股變死魚盤，買股像存錢，看盤還會睡著，真唏噓」。

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