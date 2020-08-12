台股失守10日線 收12,670點

美股開高走低，道瓊紅翻黑，那斯達克、費城半導體走跌，拖累台股今（12）日整體電子股權值股回檔，大盤指數開低震盪走低，雖然櫃買市場相對抗跌，激勵相關中小型股表現，但收盤時，失守短線多空轉折的10日線，指數下跌109點，收12,670點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美元指數K線連續4天都收紅，壓抑近期亞幣表現，新台幣盤中雖然維持升值，但尾盤在央行尾盤干預下，升值趨緩，後續若新台幣持續由轉升為貶，不利資金行情。

外資在台股現貨整體維持賣多買少，期貨未平倉多單也呈現減少，借券餘目前水位仍在低檔，顯示外資近期相對謹慎，本土投信近期在集中、櫃買市場也同步減碼，只有政府基金在近期指數高檔震盪之下仍持續回補，法人動態上除了政府外，整體偏向負向，融資近期雖然有減少，但幅度不大，整體浮額凌亂，整體而言，進期資金面轉向中性，且外資、投信減碼，融資減少有限，盤面預期震盪加劇。

有操盤人提醒，就線型架構來看，指數失守10日線，觀察大盤7月中旬上漲的過程中，5日線最多只有一天被跌破，隔天均能快速回到5日線之上，但本次走法卻不一樣，11日時，5日線不但未站回，K線還二連黑，也造成短期均線下彎，並且日線的KD指標也出現死亡交叉，5日RSI也跌破5多方區，技術指標也轉為空方，因此，短線預期在量價、指標不利下，近期若美國高科技無法有效止穩，台股短線將有機會持續回測月線支撐。