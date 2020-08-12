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台積電領跌、台股收跌109.84點 三大法人賣超152.14億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股12日開低走低，權王台積電（2330）走弱，股王大立光也翻紅作收，大盤指數終場以12,670.35點作收，下跌109.84點。 報系資料照／記者葉信菉攝影
台股12日開低走低，權王台積電（2330）走弱，股王大立光也翻紅作收，大盤指數終場以12,670.35點作收，下跌109.84點。 報系資料照／記者葉信菉攝影

台股今(12)日開低走低，權王台積電（2330）走弱，鴻海（2317）法說前收紅，股王大立光也翻紅作收，大盤指數終場以12,670.35點作收，下跌109.84點，成交量2,159.72億元；三大法人賣超152.14億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超106.13億元，投信賣超6.82億元，自營商賣超（合計）39.19億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.69億元，自營商（避險）賣超19.49億元。

台股今日以12,713.63點開出，台積電開低走低，聯電、聯發科等股走跌，資金轉進傳產股包括造紙、營建、紡織等股表現抗跌，大立光及鴻海則是收紅，指數一度下探至12,625.54點，終場收12,670.35點，跌幅0.86%。

自營商 台積電 台股 三大法人

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