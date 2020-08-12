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台股八月居高整理 這些族群逆勢進入修正期

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
8月來股價下修高價股。製表：記者楊伶雯
8月來股價下修高價股。製表：記者楊伶雯

台股今（12）日開低走低，失守12,700點關卡，一度下探至12,625.54點，統計台股大盤指數8月守穩，權王台積電（2330）雖未再創新高，但8月來股價持穩，並未對大盤造成太大壓力，反倒是兩大族群在8月呈現修正，統計百元以上高價股中，8月來跌逾一成的有10家，表現較大盤弱勢。

統計8月來(截至8月11日)百元以上高價股中，有103家下跌，但修正幅度超過10%的依序是康友-KY、醫揚、瑞基、旺矽、泰博、譜瑞-KY、雍智科技、愛普、台燿、義隆等，以生技及IC設計兩大族群居多；以三大法人8月來買賣超來看，旺矽、雍智科技、義隆、台燿都遭賣超逾千張。

權王台積電在7月28日創下466.5元歷史天價，但之後則呈現休息，統計至昨日，股價仍呈現小漲，今日以422元開低，一度下滑至420元，市值跌破11兆元，8月來股價守穩。

台股大盤指數統計至昨日仍上漲115.39點，今日以12,713元開低，一度下滑至12,625.54點，以今日盤中低點來看，8月指數下跌39.26點，但盤中跌幅略減，指數回升，約與7月31日收盤的12,664.8點相當，可見的8月來台股大盤指數也有守。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵認為，台股大盤在創高後震盪難免，新冠肺炎疫情對經濟影響最大的時候應該已經過去，今年第2季為總經指標的谷底，後續數據在逐漸復工下好轉可期。

另外，全球主要央行寬鬆態度堅定，市場資金充沛，加上各國政府不遺餘力地的利用各種政策救市，對GDP拉動效果預估少則2%，多則可望超過10%，因此後續行情仍可偏多看待。

朱翡勵表示，科技族群仍是當前布局主流，建議可持續留意半導體、5G、蘋果供應鏈、AI、物聯網等類股表現。

台股 台積電

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