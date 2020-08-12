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太陽能族群 茂迪帶頭猛攻

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
示意圖／ingimage授權
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太陽能族群今（12）日無畏台股早盤跌逾百點，由茂迪（6244）爆量亮燈，帶頭領漲，導電漿廠碩禾也猛攻，盤中漲逾9%，聯再能與安集盤中也漲逾4%，碩禾母公司國碩則漲逾3%。

茂迪近期股價狂飆，今日持續湧入追捧買盤。該公司第2季轉虧為盈，每股純益為0.51元，帶動上半年每股純益為0.24元，迎來久違的獲利春天。該公司上半年歸屬母公司獲利為8,619.9萬元，明顯優於去年同期虧損超過5億元。

另外，碩禾首季每股淨損0.89元，尚未公布第2季財報，該公司今年到7月累計合併營收為為44.27億元，年減8.2％。不過，碩禾近期6、7月的單月營收都回到7億元以上水準，明顯回溫，7月業績不但已是連增三個月表現，也為近16個月高點。

聯合再生能源也尚未公布第2季財報，累計前七月合併營收為74.16億元，年減34.5％，首季每股淨損0.26元。

安集由於部分第1季訂單遞延至第2季出貨，加上電站收入挹注，優於去年同期，第2季營收與獲利雙創歷史新高，是太陽能類股績優生。該公司累計前七月合併營收為10.95億元，年增9.6％，上半年每股純益為0.89元。法人預估，該公司下半年營收與獲利還有機會比上半年更好。

營收 碩禾

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