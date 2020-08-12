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大同股價觸底回溫 早盤逆勢走揚

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
大同公司。本報系資料庫
大同公司。本報系資料庫

大同（2371）股價歷經一波跌勢，近期股價回溫，截至昨天，連三個交易日未再下跌，三個交易日中更有兩天收紅，今（12）日無懼台股大盤走弱，早盤逆勢走揚，盤中最高一度漲至15元。大同經營權之爭尚未落幕之際，買盤到底來自何方，外界聚焦。

大同據傳將被移出MSCI成分股，招來外資賣壓，市場人士普遍認為，這是大同股價連日重挫的原因之一。截至昨天，外資連賣17個交易日，持股比例一路下滑到33.4%，不斷改寫近一年新低。不過，大同8月7日一度跌至12.35元，為2017年9月以來新低，盤中卻突有買盤進場支撐，收盤時反以14.2元收紅，單日漲幅達8.81%。

自8月7日後，大同股價至今未再重挫，反而緩步升溫。觀察8月7日至11日籌碼面變化，買超前四多券商皆買超超過3,000張，依序為「兆豐-高雄」買超8,275張、「第一金-高雄」買超3,973張、「兆豐-桃園」買超3,594張，以及「永豐金證券」買超3,287張。

至於主力賣壓來自外資，「摩根大通」賣超26,841張最多，其次為「美商高盛」賣超3,895張，「新加坡商瑞銀」賣超3,444張排第三。

大同經營權之爭未解，經濟部將在本周，對市場派股東臨時會申請准駁做出決議，據悉，原傳出市場派申請恐遭駁回，情勢卻在本周「急轉彎」，現在傳出經部擬破例，讓市場派股臨會申請通過。

法人認為，大同現在已經是最壞的狀況，原本的團隊經營很難有革命性的改變，只有新經營團隊，才能拋開過去包袱，市場派若能主導局勢，外界會對新團隊如何經營百年老店有所期待，行情就有機會往上走。

大同 外資

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