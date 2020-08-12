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台股開跌66點 失守10日均線

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今日開盤下跌66.56點，開在12,713.63點，跌破10日均線。示意圖／聯合報系資料照
台股今日開盤下跌66.56點，開在12,713.63點，跌破10日均線。示意圖／聯合報系資料照

美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，連帶使台股今（12）日開盤下跌66.56點，開在12,713.63點，跌破10日均線。盤面上，主要電子權值股表現疲軟，僅鴻海（2317）撐住紅盤，資金持續點火傳產類股，營建、造紙、食品等類股。

川普考慮調降資本利得稅，加上PPI數據優於預期，且俄羅斯宣稱已研發出新冠肺炎疫苗，因而帶動經濟復甦的周期股表現強勁，標普500一度逼近歷史新高。不過午盤過後，科技股賣壓加重，權值股FAANG與微軟均跌超1%，拖累四大指數全部翻黑收跌。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌104.5點，或0.37%，收在27686點；標普500指數下跌26.7點，或0.79%，收在3333.69點；Nasdaq指數下跌185.5點，或1.69%，收在10782.8點；費半指數下跌24.8點，或1.13%，收在2154.79點。

統一投顧指出，近期美中關係緊張，造成台股震盪拉回。不過，美國疫情每日新增人數增幅趨緩，加上俄國疫苗問世，整體疫情風險可控。此外，全球總體經濟數據轉佳，電子產業旺季來臨，BACK TO SCHOOL及蘋果新機拉貨有助整體企業營運轉強。而且台股技術線型仍利多方，拉回均是買點，建議持續偏多操作，可聚焦5G、蘋果概念股、自行車、紡織、航運及資產股等相關族群。

蘋果概念股 台股

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