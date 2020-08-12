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台積 Q2將配息2.5元
台積電昨（11）日董事會通過今年第2季盈餘分配案，每股配發現金股息2.5元，總額與去年同期及今年首季相同，換算今年上半年每股共配發現金股利5元，為歷年最高配息水準。
台積電這次配息除息交易日為12月17日，明年1月15日發放股息，預計發出648億元現金，以外資持股75.7%計算，將可領走49億元現金股利。
法人指出，台積電稍早上修今年營收年增率可逾20%，表現一枝獨秀，未來仍有上調配息的實力，以目前每季至少配發現金股利2.5元計算，今年每股現金股利至少10元起跳。
台積電董事會也通過業務副總經理張曉強升任資深副總經理。台積電表示，張曉強是美國杜克大學電機工程博士，曾在英特爾任職將近20年，先後歷練矽智財開發、設計方案驗證及管理職務。
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