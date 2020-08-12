台股傳產F4 撐盤新主力

隨著國家隊近兩日逢高出脫漲多電子股、並轉進傳產及金融人氣股，加上蘋概三王昨（11）日熄火，導致電子占比滑落七成以下、降為69%，台股因而高檔震盪盤軟，終場大跌百餘點，非電族群接棒多頭大旗，由營建、塑化、造紙、水泥等「傳產F4」匯聚市場人氣。

美國那斯達克指數10日跌破11,000點，加上國家隊近兩日接連對聯發科、欣興、鴻海等電子指標股獲利了結，間接引動蘋概三王昨日全收黑，指標權值股停電，電子股欲振乏力，衝擊大盤終場跌113點、收12,780點，上市櫃總成交量略減至2,622億元，其中上市為2,066億元。

三大法人昨日同步站在賣方，合計賣超台股56.3億元。其中，外資賣超49.7億元；投信賣超6.2億元，為連三賣；自營商賣超0.3億元。八大公股行庫則轉賣為買超19.8億元。

外資並終止對台積電連三買，昨天轉為賣超4,500多張，台積電下跌6.5元，收429元，跌幅約1.5%，比大盤的0.8%跌幅重；鴻海跌0.7元，收79.8元，跌幅接近大盤；大立光昨日除息，雖然每股配發79元的史上新高現金股利，但填息走勢不佳，終場跌35元，收3,885元。

其他指標電子股同樣表現不理想，聯發科、聯電及南電的跌幅都超過1%，電子指數跌1.1%，盤面由低基期傳產個股接棒表現，營建、塑化、造紙、水泥等「傳產F4」成為匯聚市場多頭人氣的重心，多檔個股逆勢收紅、甚至強漲。

市場專家指出，由於國家隊日前積極點火半導體股，帶動加權指數7月大漲逾1,000 點，站上歷史新高；8月上漲力道轉趨疲弱，加上近兩日國家隊力挺方向由電子股轉向傳產股與金融股，頗有讓電子股休息的意味。後市端看重量級權值股表現，若指標電子股給力，台股仍有機會挑戰歷史新高。

繼大立光昨日除息之後，今日有上銀及裕日車等指標股除息，鴻海也將舉行法說會，聚焦第2季獲利及後市展望，明（13）日則有日月光投控及嘉聯益等除息。本周五前，企業將密集公布第2季獲利及展望，也將左右市場氛圍與行情表現。