台股壓回 權證買盤不縮手

台股今（11）日受權王台積電（2330）營收衰退、表現弱勢影響，終場指數下跌113點、以12,780點做收；雖現貨市場壓回，但權證低接買盤不見明顯縮手跡象，單日成交量能仍逾30億元，十大熱門權證由看多的認購權證囊括，其中，連結欣興（3037）的欣興國票02購01（067285）為最熱門的權證。

台股今日雖航運、玻璃及橡膠落後補漲，矽晶圓和載板股亦有人氣，但疫情相關概念調節賣壓不輕，終場行情下跌0.88%；分析師指出，從量價結構來看，7月28日台股同時創下天價與天量，不過K線圖上卻留下1根大黑棒，顯示籌碼已有混亂現象，盤整時期多空皆勿須預設立場，只是成交值似乎漸漸萎縮，人氣退潮跡象明顯，不斷增加的融資餘額不可掉以輕心，短線進出可以5日均線做為強弱依據。

權證市場方面，雖現貨市場近期震盪起伏，但逢低買盤並未退場，今日量能仍有31.7 億元水準，占大盤比重為1.2%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為28.7億元，認售權證成交金額為3.0億元，認購權證成交金額占總成交金額90.5%；認購、認售比值為9.5倍，顯示市場氣氛偏向樂觀。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結連結欣興的欣興國票02購01，成交金額為945萬元；認售排名第一的是連結元大台灣50（0050）的台灣50群益01售04（08750P），成交金額為296萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認購權證包辦全數席次，顯示目前市場投資心態偏多；分析師指出，上市櫃公司7月營收已經全部揭曉，第2季季報公布進入尾聲，由於資金行情依舊存在，選股首季財報表現與法人動態，逢低承接有題材的質優公司