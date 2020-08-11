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蘋概三王齊挫、台股收跌113.81點 三大法人賣超56.68億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今（11）日開低走低，蘋概三王齊跌，股王大立光（3008）除息首日卻陷入貼息窘境，權王台積電尾盤調節壓力加重，鴻海、聯發科等權值股走跌，指數失守12,800點關卡，終場以12,780.19點作收，下跌113.81點，成交量2,054.2億元。 圖／聯合報系資料照片
台股今（11）日開低走低，蘋概三王齊跌，股王大立光（3008）除息首日卻陷入貼息窘境，權王台積電尾盤調節壓力加重，鴻海、聯發科等權值股走跌，指數失守12,800點關卡，終場以12,780.19點作收，下跌113.81點，成交量2,054.2億元。 圖／聯合報系資料照片

台股今（11）日開低走低，蘋概三王齊跌，股王大立光（3008）除息首日卻陷入貼息窘境，權王台積電尾盤調節壓力加重，鴻海、聯發科等權值股走跌，指數失守12,800點關卡，終場以12,780.19點作收，下跌113.81點，成交量2,054.2億元；三大法人賣超56.68億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超50.39億元，投信賣超5.9億元，自營商賣超（合計）0.38億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.23億元，自營商（避險）買超5.85億元。

台股今日以12,856.46點開出，盤中最高12,906.01點，最低則下滑至12,780.19點，終場收在今日的最低點，跌幅0.88%，台積電、大立光、鴻海、聯發科等股齊跌，部分防疫股及生技股也是下跌，盤面上以太陽能股表現較強勢。

自營商 台積電 台股

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