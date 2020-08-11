蘋概三王齊挫、台股收跌113.81點 三大法人賣超56.68億
台股今（11）日開低走低，蘋概三王齊跌，股王大立光（3008）除息首日卻陷入貼息窘境，權王台積電尾盤調節壓力加重，鴻海、聯發科等權值股走跌，指數失守12,800點關卡，終場以12,780.19點作收，下跌113.81點，成交量2,054.2億元；三大法人賣超56.68億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超50.39億元，投信賣超5.9億元，自營商賣超（合計）0.38億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.23億元，自營商（避險）買超5.85億元。
台股今日以12,856.46點開出，盤中最高12,906.01點，最低則下滑至12,780.19點，終場收在今日的最低點，跌幅0.88%，台積電、大立光、鴻海、聯發科等股齊跌，部分防疫股及生技股也是下跌，盤面上以太陽能股表現較強勢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言