匯僑設計競拍均價57.92元 公開申購價45元

證交所今（11）日辦理匯僑設計（6754）初次上市普通股承銷競拍，競拍股數4,080仟股，參與投標2,556筆，合格標單2,448筆，全數拍賣成功，得標加權平均價格為57.92元，公開申購價訂45元，8月13日至17日開放公開申購。

證交所表示，匯僑設計上市普通股承銷，採競價拍賣和公開申購共同辦理，今天辦理競拍，以美國標決定得標價，上午10時完成開標作業並全部拍賣成功，開標結果如下：

最低得標價格：56.20元

最高得標價格：70.00元

得標加權平均價格：57.92元

證交所依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，公告匯僑設計公開申購價為45.00元，8月13日至17日將辦理公開申購，19日公開抽籤。