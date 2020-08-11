權值股疲軟 台股跌113點 收12,780

台股今（11）日午盤過後遇到震盪壓力，尾盤台積電（2330）、聯發科、大立光、鴻海等有調節壓力，加權指數終場下跌113.81點，收在12,780.19點，成交量達2,054.2億元，盤面上，傳產類股表現較突出。

展望後市，由於美國疫情沒有緩和，迫使美國政府必須持續發放失業救濟金，且提出新一輪振興方案，另一方面，川普政府也不斷對中國施壓，尤其是中國關鍵性企業，因此美股保持多頭格局，目前看，到11月大選前，這個基調不會改變。

另一方面，台灣也因為疫情，很多產業因此受惠，加上去美化更添加成長空間，而台幣持續升值、熱錢流入，資金行情就看回不回，只要市場節制，單日成交量沒有暴增到4,000億元以上（上市櫃加起來），且拉出長黑格局，盤面輪漲不斷，個股反彈空間大。