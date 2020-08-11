證交所公告 修正機構投資人盡職治理守則

依據新版公司治理藍圖(2018-2020)規劃，並配合國際盡職治理趨勢及國內機構投資人運作情形，台灣證交所今(2020)年8月10日公告修正機構投資人盡職治理守則。

我國為推動公司治理，鼓勵機構投資人關注被投資公司營運狀況，並出席股東會、行使投票權、適當與經營階層對話與互動，利用市場機制，強化整體資本市場公司治理水平。因此，證交所於2016年協同台灣金融服務業聯合總會、臺灣集中保管結算所及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會，共同發布我國「機構投資人盡職治理守則」，並在新版公司治理藍圖推動下，簽署家數已達151家，盡職治理亦成為我國公司治理生態系統中重要的一環。

這次盡職治理守則修正過程中，證交所並向國內外機構投資人徵詢意見，以求盡職治理守則之修正符合實務執行，另亦參酌國際公司治理組織包含國際公司治理網絡(ICGN)及亞洲公司治理協會(ACGA)所提供之建議，使我國盡職治理發展接軌國際發展現況。

這次守則修正重點如下：

1. 兼顧被投資公司永續發展: 機構投資人宜於投資評估與決策流程中納入ESG議題，並於關注被投資公司時，考慮ESG相關的風險與機會，以及瞭解被投資公司永續發展策略。

2. 擴大盡職治理範圍: 隨機構投資人投資範圍擴大，除股票外，機構投資人宜視投資的重要性將盡職治理擴展至債券、不動產、私募基金、另類投資等其他資產類型。

3. 建立並揭露投票政策，另加強投票紀錄的揭露: 機構投資人應建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形，例如，說明對重大議案贊成、反對或棄權的原因。

4. 提升盡職治理資訊揭露品質: 機構投資人宜每年於網站發布盡職治理報告，並於報告中說明盡職治理守則遵循聲明及無法遵循部分原則的解釋、機構投資人為落實盡職治理所投入的資源、個案說明議合成果、投票情形等相關盡職治理資訊。

證交所表示，各簽署人應於六個月內，依修正後守則內容更新遵循聲明，並通知公司治理中心，各簽署人更新情形亦將同步揭示於公司治理中心網站。簽署人並應參考修正後盡職治理守則之遵循指引，逐步落實機構投資人盡職治理，以提高總體投資效益，共同提升我國資本市場品質。