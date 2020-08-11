晶技挑戰「百元股」 外資喊目標價90元

石英元件大廠晶技（3042）第2季營收大幅成長，大和資本指出，晶技將公布的財報，每股純益（EPS）有望挑戰1元，較去年同期大增1.3倍，超越市場預期。此外，隨著蘋果單導入，晶技下半年表現將再上層樓，全年賺超過4.2元，目標價從66元跳升到90元。

日前本土法人已有將晶技目標價喊到100元的高價，此次大和喊90元，進一步強化晶技晉升「百元俱樂部」的市場想像。晶技今天受利多激勵，盤中漲幅擴大到4%，蓄勢挑戰前高88元。

大和表示，今年以來，該券商就看好晶技大幅成長，除了高階產品份額擴大，石英元件也有很大的機會漲價。在晶技第2季營收繳出大好成績下，預測上一季EPS可達1元，季增幅和年增率上看24%、132%。

大和指出，第3季蘋果單導入，晶技展望營收成長10%-15%，表現維持強勁。其中，在AirPods和iPhone組件價格提升，晶技本季毛利率估達14.8%，EPS進一步挑戰1.3元，季增67%，第4季也會保持高峰。

大和表示，晶技石英元件的領導地位鞏固，相較日本競爭對手，又更積極運用漲價，配合毛利提升爭取新蘋果單，高階產品需求成長改善產品組合，未來5G、WiFi 6、SiP模組及TWS等出貨還有更大爆發力，持續看好晶技強成長。上修今、明、後年EPS至4.29元、5.1元、5.72元。