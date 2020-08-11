千金股震盪 矽力-KY獨守紅盤

台股今（11）日開低，權值股由台積電、聯發科等領跌，千金股也是由紅翻黑的表現，股王大立光除息，股價開高走低，祥碩、譜瑞-KY也是翻黑走勢，7月營收創下歷史次高的矽力-KY（6415）則是由黑翻紅，成為千金股中力守紅盤的強勢指標。

台股上市櫃公司7月營收公布，統計千金股中，月增逾一成的有股王大立光及股后祥碩，另外，矽力-KY、譜瑞-KY則是交出7月營收月增逾9%的成績，信驊微幅月減。

千金股今日也有不同的表現，大立光今日除息，每股配發79元現金股利創下台股新紀錄，合計將發出105.97億元現金股利，早盤以3,925元紅盤開出一度拉升至3,960元，上漲40元，但盤中翻黑，一度下滑至3,885元，由填息陷入貼息窘境。

矽力-KY7月合併營收11.51億元，月增9.04%，年增28.53%，創歷史次高，累計前7月合併營收73.03億元，年增33.44%；矽力第1季每股純益7.67元，法人預估第2季可望挑戰8元，上半年每股純益超過15元。

矽力-KY下半年持續受惠中國大陸半導體去美化趨勢，及5G基地台基礎設施訂單，推升出貨動能，能見度已達年底，在旺季效應下，法人推估下半年單季營收可望挑戰新高；今年全年營收挑戰年增3成，也可望創下新高。

矽力-KY今日以1,780元開低，盤中翻紅一度拉升至1,800元，盤中力守紅盤力漲幅0.28%，表現相對其他千金股強勢。

股后祥碩7月營收6億元，月增14.37%，年增高達114.56%，創單月第三高；累計前7月營收34.94億元，年增66.03%；祥碩公告6月自結獲利6.07億元，年增逾8倍，每股純益8.79元，單月獲利已超越今年第1季每股純益8.2元。

法人看好祥碩第2季可望獲利超過一個股本；法人預估祥碩下半年營運將優於上半年，有機會再創新高；外資更是將目標價喊上2,020元；祥碩今日以1,825元紅盤開出後翻黑，一度下滑至1,730元，盤中跌幅3.03%。

譜瑞-KY7月營收14.7億元，月增9.41%，年增48.12%，連三個月創新高；譜瑞預估，第3季合併營收1.35~1.49億美元，季增11~22.6%；合併毛利率41.5~44.5%；合併營業費用2,600~2,700萬美元。

譜瑞-KY今日以1,150元紅盤開出後翻黑，一度下探至1,090元，盤中跌幅2.62%；信驊7月營收3.22億元，月減0.97%，終止連五個月成長，年增50.16%；累計今年前7月營收19.56億元，年增51.78%，今日以平盤1,165元開出，雖一度翻紅，但仍不敵賣壓，翻黑至1,130元，盤中跌幅1.71%。