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大江上半年EPS 7.62元 遜於去年 早盤一度紅翻黑

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

大江（8436）今（11）日公告第2季財報，營業利益為5.72億元，年減16.8%；稅後純益為5.24億元，年減16%；每股稅後純益（EPS）為4.5元，遜於去年同期5.28元。

大江上半年營業利益9.89億元，年減29.14%；稅後純益為8.97億元，年減28.13%；EPS為7.62元，亦遜於去年同期的10.56元。

大江今天開盤以小漲開出，早盤財報公布後，因獲利較去年同期下滑，一度翻黑下挫，隨後再度翻紅，盤中震盪小漲0.8%。

大江本波自7月下旬約263元起漲，一路攀高突破300元，主要是受惠子公司大江基因用於抗疫的自動化新冠病毒檢疫設備QVS-96，取得美國FDA認證拿到銷售許可，可望搶進美國市場。

大江 財報

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