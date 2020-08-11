類股輪動 台股開跌37.54點
道瓊指數開高走高，四大指數收盤漲多跌少，而台股則受股王大立光（3008）進行除息、台積電及聯發科紛紛開低影響，下跌37.54點，開在12,856.46點，早盤塑化、金融類股表現撐盤。
受惠於川普簽署命令延長失業補助，化解市場不確定性，且沙烏地阿拉伯表示原油需求復甦，帶動能源股全面走高，加上多國經濟數據回暖，提振以卡特彼勒為首的工業股走強，帶動道瓊指數於四大指數中表現最為強勢，收盤順利突破6月初的前波高點。
終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲357.95點，或1.3%，收在27791點；標普500指數上漲9.18點，或0.27%，收在3360.47點；Nasdaq指數下跌42.62點，或0.38%，收在10968.3點；費半指數上漲 0.73 點，或0.03%，收在2179.6點。
展望後市，法人認為，目前台股各期均線均呈多頭排列，建議持續偏多操作，在類股方面，則可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。
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