台指期開跌29點 台積電期貨跌3.5元
台指期今（11）日開盤為12,825點，下跌29點；台積電期貨近月合約開盤432元，下跌3.5元。
美股昨日四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.39%至+1.3%，NASDAQ最為弱勢，台積電ADR下跌0.2%，聯電ADR持平。
統一期貨表示，外資昨日現貨買超27億，期貨部分減少2,706口，淨多單2.9萬口，十大交易人與特定法人合計賣出9,341口。週選支撐與壓力區落在12,700至13,100之間，P/C Ratio升至1.31，整體籌碼中性看待。
統一期貨表示，台股目前各期均線多頭排列，延續先前的多頭格局。不過，近期因中美關係緊張，市場不確定性飆升，加上台股距離歷史高點謹137點的差距，須留意高檔獲利賣壓。短線上，預期指數將維持震盪格局，投資人可在下檔布局選擇權價差策略，賺取時間價值。
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