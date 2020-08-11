快訊

南一中、中一中又摃上！一句「台南人糖吃多變笨」引眾怒

政府三大投資方案 預期台股中長線優勢持續

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

受新冠肺炎疫情衝擊，2020年全球經濟成長動能減緩，全球景氣不復以往。凱基投顧指出，今年以來，全球製造業受到新冠肺炎影響，台灣成為少數安全的地區；配合上政府的「台商回台」、「中小企業」、「根留台灣」等三大投資方案，以及相對優異的經濟成長趨勢不變下，預期台股中長線的優勢將會持續。

凱基投顧表示2019年的貿易戰除了引發國際客戶的轉單效應外，台灣廠商對大陸投資亦出現放緩。在中國勞動成本上漲的情況下，近幾年已有部分台商開始將高階產線轉回台灣，此一現象在貿易戰開打之後更加顯著，目前台商投資專案累計投資金額已達7,811億元，推升台灣的投資GDP。而企業擴大投資也將提升台灣勞動市場緊俏程度，預期將對台灣的就業與薪資有一定的助益，並連帶為台灣的消費市場注入活水。受惠於疫情控制與產業結構，台灣的國內及國外需求蓬勃發展，今年1到6月，科技產品累計出口年增率達12%，為四小龍之冠。

凱基投顧表示，投資人時常忽略台股的優異表現，事實上台股過去十年表現為全球最佳之一，年複合成長率(CAGR)達13.0%，僅落後美國的14.0%，優於其他新興市場的7.6%。

凱基投顧認為台股中長線仍有四大優勢，包含：(1) 企業負債率極低，淨負債/權益僅11.6%；(2) 台灣家戶長期低配台股，未來有回升空間；(3) 資金外流減緩下，有望回流本地市場；(4)股市評價仍低，目前台股評價仍處於過去十年平均水準附近。儘管短線上可能受到第二波疫情以及經濟復甦速度的影響，凱基投顧看好台股的中長線的優勢將會持續。

凱基投顧 台股 疫情

延伸閱讀

美股漲跌互見 台股留意財報影響

電子帶頭 115家營收創高

台股融資餘額 二年高點

央行紓困優惠利率 期限延長

相關新聞

上市櫃營收 寫最旺7月

上市櫃公司7月營收出爐，受惠電子業旺季效應，單月總營收達3.04兆元，月增4.6%，年增2.5%，締造今年及歷來同期最高...

台積營收站穩千億 Q3唱旺

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公布7月合併營收1,059.63億元，較6月歷史新高滑落12.3%，但仍站穩千億元之上，為...

聯發科營收創次高 挑戰300億大關

聯發科5G晶片出貨大增，昨（10）日公布7月合併營收266.92億元，為歷史次高，月增5.6%，年增逾29%。隨大陸品牌...

聯電營收締新猷 需求強勁

聯電昨（10）日公告7月營收154.95億元，創新高，月增6.3%，年增12.9%，主要受惠於無線網路、面板驅動IC等訂...

台指期開跌29點 台積電期貨跌3.5元

台指期今（11）日開盤為12,825點，下跌29點；台積電期貨近月合約開盤432元，下跌3.5元。

新興亞股 越南漲勢最強 台股遭提款

上周新興亞股流向值得一提的有二點，第一是台股持續遭外資提款。上週台股在科技族群領漲下，繳出周漲幅1.3%，持續朝萬三挺進...

16檔雙成長 大盤新亮點

企業7月營收昨（10）日全部出爐，廣達（2382）、世紀鋼、儒鴻等「上市櫃16強」，月成長與年成長率都超過一成，且獲法人...

外資看多十檔熱門股 出列

統計7月上市櫃營收成長、外資積極加碼且外資券商看多前景個股，包括元大金控（2885）、台積電等十大標的，後市值得關注。

蘋概、5G族群 發光

雖然新冠肺炎疫情仍未解決，但從上市櫃公司7月的營收來看，仍有不少公司交出好成績。法人指出，下半年蘋概股、5G股可望旺上加...

營收三增股 法人挺

台股多頭在「萬三」關卡附近整軍備戰，隨上市櫃公司陸續公布7月營收，成為法人買盤擁抱的「三增」: 7月營收年增與月增、累計...

電子帶頭 115家營收創高

受惠電子旺季加持，7月合併營收創新高公司突破百家，不僅是今年最佳表現，且明顯優於去年同期的79家。法人認為，積極拉貨帶動...

台股融資餘額 二年高點

外資昨（10）日由賣轉買27億元，帶動台股加權指數終場上漲65點、收12,894點，為歷史收盤次高點位，融資餘額越過1,...

熱門新聞

康友證實：董事長黃文烈已於8月初失聯

宏碁盤中股價飆 創22個月來新高點

國壽印尼踩雷 今重訊半年報增列損失88億元

財務長、會計師都閃辭還有未爆彈？康友股價跌停破百元

百元不夠看！外資看欣興 喊到152元天價

震撼彈！王光祥不擔任大同董座 推舉林文淵組專業團隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。