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新興亞股 越南漲勢最強 台股遭提款

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
根據彭博資料，台股也是新興亞股中，外資淨流出最高的國家，高達11億美元。報系資料照
根據彭博資料，台股也是新興亞股中，外資淨流出最高的國家，高達11億美元。報系資料照

上周新興亞股流向值得一提的有二點，第一是台股持續遭外資提款。上週台股在科技族群領漲下，繳出周漲幅1.3%，持續朝萬三挺進，但根據彭博資料，台股也是新興亞股中，外資淨流出最高的國家，高達11億美元。第二，上周越股表現最強勢。越南股市兩周前受到新一波疫情影響大跌，上周止跌回穩，拉出一波5.4%漲幅，成為新興亞股最亮眼市場，也是今年以來，最接近外資全數回補的市場。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，科技股近期雖利多頻發，但投資人應留心「去美化」效應造成的影響。中美貿易戰影響，中國將提高科技產品國產化速度，半導體產業來說，高技術的台厰，即使缺乏中國訂單，產能依舊滿載，業績將不受影響；至於部分中國技術仍未臻成熟的領域，部分台廠有望替補美國（或受制美國政府規範）的廠商留下的空缺，業績有機會吃下大補丸。

周俊宏分析，目前市場是資金行情撐盤，但接下來資金行情熱度可能稍緩。美國國會第四階段紓困方案協商於上週破局，在總統川普馳援下，每週600元的失業救濟金雖不至於告罄，但也縮減三成，降至每週400元的救濟金；對於美股散戶來說，資金銀彈縮水，股市將呈現間震盪，也將影響台股表現。長期來說，仍建議謹慎選股，以整體產業趨勢向上的個股為宜，例如居家工作、MINI-Led、腳踏車等族群。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋則表示，越南近期雖然爆發新一波疫情，導致7月底股市出現一波跌幅。隨著越南政府明快疏散遊客、普篩，從上周大漲5.4%，可見股市逐漸回穩。

張晨瑋認為，未來疫情如何發展，仍有待進一步觀察。但近期外資將於越南擴產的利多消息不斷。例如蘋果的Airpod，今年稍早就已傳出「雞蛋不放在同一個籃子裡」，將從中國移出部分產能到越南組裝；上周又傳出中國蘋果手機組裝廠也將在越南擴廠，未來連蘋果手機也可能在越南生產。

雖然越南缺工問題令人擔憂，但張晨瑋強調，最新一波移入產業多為科技、電子業，製程、工廠環境都較傳產先進，短期內或許不至於太過悲觀。

越南 台股 外資

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