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資金偏好電子股 台股多頭格局不變

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
台股指數維持在「萬三」關卡震盪，指數小幅開低，仍見下檔買盤支撐，指數震盪翻紅。 圖／聯合報系資料照片
台股指數維持在「萬三」關卡震盪，指數小幅開低，仍見下檔買盤支撐，指數震盪翻紅。 圖／聯合報系資料照片

美股四大指數漲跌不一，亞股未有明確方向引領，亞洲股市今（10）日平盤附近震盪整理，台股指數維持在「萬三」關卡震盪，指數小幅開低，仍見下檔買盤支撐，指數震盪翻紅。但在指數上有壓、下有撐的格局之下，呈現狹幅震盪，成交量能小幅縮減，終場指數上漲65點，收12,894點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，由大盤技術面來觀察，近期指數維持高檔強勢震盪格局，因此四大指標包括大盤、櫃買、電子與金融，日KD指標皆偏向多方，RSI指標也維持在50多方區之上，顯示短線指數高檔震盪格局仍有望延續。

至於從周線來看，指數在萬三遇到壓力後稍有拉回，導致四大指數週KD稍有轉弱，但周RSI指標仍全數維持多方區，顯示指數中線漲勢雖趨緩但並未轉空；由月線角度觀察，四大指標月KD指標皆維持向上交叉的多頭格局，整體而言長線偏多格局不變，但短線漲多後轉為高檔整理。

美國新增確診人數趨緩，加上死亡率持續下滑，疫苗持續傳出利多訊息，因此美股延續多頭格局持續震盪創高，但近期美中關係緊張，本周美中將對於第一階段貿易協議進度進行討論，雙方態度恐左右股市，因此國際股市恐維持大幅震盪格局，短線雖新台幣升值趨緩導致外資轉趨保守，但台灣經濟面持續轉佳，台股資金仍偏好電子族群，顯示台股多頭格局不變，短線最大利空來自於漲多的正乖離偏高，預期技術面乖離率修正後，仍將有再次創高的機會。

台股指數 美股

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