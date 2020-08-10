盤點千金股7月營收 這檔最強勢

台股上市櫃公司7月營收今（10）日全數出爐，盤點千金股7月營運，除了股王大立光（3008）提前回溫，7月營收月增11.51%，表現超出預期之外，股后祥碩不遑多讓，交出7月營收月增14.37%的成績，月增率居千金股之冠。

台股今日再挑戰12,900點關卡，可惜得而復失，終場收在12,894點作收， 上漲65.13點，三大法人買超27.05億元，其中外資買超27.24億元，投信賣超13.15億元，自營商買超（合計）12.96億元，千金股齊挫，全數收黑，尤其是一度躋身六千金的旭隼，更是失守千元價格，再度落入準千金股行列。

盤點千金股7月營收發現，股王大立光、股后祥碩表現相對強勢，月增率逾1成，另外，矽力-KY、譜瑞-KY的7月營收月增率超過9%，不過，信驊及準千金旭隼則是呈現月減的情況。

大立光7月營收表現讓市場驚豔，7月合併營收46.12億元，創近三個月來新高點，月增11.51%，增幅表現優於預期，營收表現提前回溫，不過仍較去年同期減少15.17%，累計前7月合併營收304.77億元，年增3.87%。

大立光同時釋出優於7月法說會時的訊息，調高營運展望，將原預估8月與7月持平，調整為8月拉貨動能可望優於7月；大立光預計8月11日除息交易，每股配發79元現金股利，今日股價開高走低，以4,060元開高，終場收在4,000元，下跌35元，跌幅0.86%。

高速傳輸介面晶片廠祥碩7月營收6億元，月增14.37%，年增高達114.56%，累計前7月營收34.94億元，年增66.03%；公告6月自結獲利6.07億元，年增逾8倍，每股純益8.79元，單月獲利已超越今年第1季每股純益8.2元。

法人看好祥碩第2季可望獲利超過一個股本；下半年受惠於超微B550、A520晶片組出貨暢旺，加上英特爾主機控制器晶片挹注，及大陸與蘋果伺服器訂單增溫，法人預估祥碩第3季營收有機會季增17%，下半年營運將優於上半年，有機會再創新高；外資更是將目標價喊上2,020元。

矽力-KY 7月合併營收11.51億元，月增9.04%，年增28.53%，累計前7月合併營收73.03億元，年增33.44%；矽力第1季每股純益7.67元，法人預估第2季可望挑戰8元，上半年每股純益超過15元；第3季營收持續受惠中國大陸半導體去美化趨勢，推升出貨動能，法人推估第3季營收可望季增逾1成，創下單季營收新高，全年營收挑戰年增3成，也可望創下新高。

伺服器管理晶片大廠信驊7月營收3.22億元，月減0.97%，終止連五個月成長，年增50.16%；累計今年前7月營收19.56億元，年增51.78%。

信驊第2季獲利3.22億元，創單季新高，每股純益9.46元；累計信驊今年上半年獲利5.4億元，每股純益15.83元；第2季獲利創高，但7月營收表現出現微幅回檔，外資出現調降目標價的動作，但目標價仍在千元之上。

高速傳輸介面廠譜瑞-KY，7月營收14.7億元，月增9.41%，年增48.12%，連三個月創新高，主受惠筆電與無線網路市場需求暢旺，在新冠肺炎疫情下推升宅經濟商機，帶動筆電、平板的需求強勁；譜瑞預估，第3季合併營收1.35~1.49億美元，季增11~22.6%；合併毛利率41.5~44.5%；合併營業費用2,600~2,700萬美元。