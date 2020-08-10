台股開低走高 漲65點收12,894

台股今日開低走高，在鴻海（2317）領漲、台積電、聯發科等電子權值股紛紛翻紅，加上金融、台塑四寶等權值股穩步走揚，支撐市場信心下，台股終場上漲65.13點，收在12,894點，成交量達2,149.3億元。

電子股中的PCB廠欣興、金像電、南電也持續走強、面板股的友達、群創等也走高；而受惠漲價的利多消息，太陽能族群的的聯合再生、茂迪、國碩、太極、達能等紛紛攻上漲停。

而金融股今日發揮穩盤效果，其中新光金表現相當搶眼，7月底淨值達2,484億元，創金控成立以來的新高，其餘走揚的還有元大金、國泰金、台新金等等，此外，證券類股都有不錯的表現。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，7月公布的多數科技企業第2季財報及第3季展望多偏正面，其中筆電及平板電腦受惠於歐美持續進行的遠距工作趨勢，需求持續攀升；上半年相對疲弱的手機需求也在近期出現復甦，其中又以5G手機在中國的銷售更為正面。整體來說展望正向，但因不確定因子如疫情及美中摩擦仍未消除，布局時仍須留意。