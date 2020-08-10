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航運展望轉正向 運輸族群股價點火

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

航運市場回溫，外資買盤敲進下，帶動運輸族群氣勢轉強，上市運輸指數今（10）日開高走高，盤中漲幅2.4%，連三漲。個股普遍走揚，長榮（2603）、陽明、裕明、台驊、長榮航、華航等個股盤中分別有2％到7%不等漲幅。

就籌碼面看，在外資連續三日買超長榮，累計買超4,400張領投下，三大法人過去合計買超超過5,000張。長榮股價今天開高走高，盤中以3.5萬張成交張數，帶量拉出一根長紅K棒，漲幅6.6％，領漲運輸族群。

陽明、新興、裕明、四維航今天股價同樣強勢。在外資連續兩日回補買超下，陽明今天也帶量上漲逾5%，一口氣突破5日、10日及月均線。新興過去三日獲外資買盤敲進，今天盤中漲幅4.6%。裕明週五外資轉賣超，今日盤中仍放量上漲4.3%。

走過首季新冠肺炎疫情干擾低谷，運價自5月來開始回升，上周五（7日）波羅的海BDI指數1,501點，續漲0.07%，維持在高檔水準。進入第三季旺季，隨著需求反彈，油價成本相較去年同期要低，法人對整個貨櫃航運展望回升。

在運價回升、油價成本較低下，長榮第2季稅後純益為3.18億元，年增2.32倍；每股稅後純益（EPS）為0.54元。上半年稅後純益為4.57億元，年增1.181倍；EPS為0.78元。長榮近期也在法說會上釋出樂觀訊號，公司稱，5月全球海運需求量開始回升，6月以來艙位吃緊，7月美國線艙位需求量已超過去年、加班船一路開，運價、運量維持不錯，第3季旺季可期。

長榮航 外資

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