下半年股市居高思危？瑞銀：漲勢還沒結束

全球資產市場自3月底反彈，瑞銀表示，基於四點理由認為漲勢還沒有結束，全國性封鎖不太可能再度出現、壓抑後釋放的需求將驅動經濟增長、川普與拜登對持續推動大規模基建支出有共識、全球央行充沛的流動性短期內不會收回。

全球資產市場自3月底觸底以來大幅反彈，納斯達克指數創新高，台股也攀上高峰 ，投資人擔心熊市來臨，基於上述四理由，瑞銀認為「漲勢還沒有結束」，下半年繼續上漲。

至於全球股市最大變數「美國總統大選」，儘管拜登在全美民調中平均領先川普逾9%，但瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出，「鼓勵選民出門投票」將是本次美國大選的重點，距離大選還有90天，現在就押注在特定結果上並非明智之舉 。

陳敏蘭說，中美戰略關係已進入大國競爭階段，不論誰入主白宮，遏制中國的戰略都將延續，投資者應該為中美日益加速的結構性脫鉤作好準備。美國總統大選結果難料，而且競選期間的政見與當選之後的落實往往有所差距。投資者應聚焦在驅動盈餘利和估值的長期基本面上，並避免過度集中在易受政治風向變化影響的股票和行業上。

但瑞銀也認為，總體而言，拜登勝選應較為利好亞洲市場，中美關係有可能回到更可預測的方向，但在人權問題上與中國的分歧可能會是較大的阻礙。「紅色浪潮」（共和黨連任總統並掌握國會）情景略微有利於美國股票，部分能源、金融板塊、航太和國防行業可能有不俗表現。