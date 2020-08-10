台股翻紅站回12,900關卡 電子、金融、傳產同步走揚
台股由黑翻紅，一掃早盤的低迷氣氛，盤中漲近百點，主要來自於台積電（2330）、聯發科、聯電等電子權值股紛紛翻紅，加上金融、台塑四寶等權值股今（10）日穩步走揚，支撐市場信心。
電子權值股鴻海領漲，盤中站回季線、年線，而PCB的欣興、金像電、南電也持續走強、面板股的友達、群創等也走高；而受惠漲價的利多消息，太陽能族群的的聯合再生、茂迪、國碩、太極、達能等紛紛攻上漲停。
在金融股類股方面，今日發揮穩盤效果，其中新光金表現相當搶眼，前七月累計稅後獲利突破百億元，且7月底淨值達2,484億元，創金控成立以來的新高，其餘走揚的還有元大金、國泰金、台新金等等。
此外證券類股也同步走揚，主要受惠台股增溫帶動相關業績表現，其中康和證今日大漲逾5%、統一證、群益證的漲幅也超過1%。
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