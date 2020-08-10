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凱基投顧：台灣經濟表現優異 台股是最佳投資標的

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
凱基投顧表示，配合上政府的「台商回台」、「中小企業」、「根留台灣」等三大投資方案，以及相對優異的經濟成長趨勢不變下，預期台股中長線的優勢將會持續。 聯合報系資料照
凱基投顧表示，配合上政府的「台商回台」、「中小企業」、「根留台灣」等三大投資方案，以及相對優異的經濟成長趨勢不變下，預期台股中長線的優勢將會持續。 聯合報系資料照

受新冠肺炎疫情衝擊，今年全球經濟成長動能減緩，全球景氣不復以往。凱基投顧指出，今年以來，全球製造業受到新冠肺炎影響，台灣成為少數安全的地區；凱基投顧表示，配合上政府的「台商回台」、「中小企業」、「根留台灣」等三大投資方案，以及相對優異的經濟成長趨勢不變下，預期台股中長線的優勢將會持續。

凱基投顧認為台股中長線仍有四大優勢，包含：(1) 企業負債率極低，淨負債/權益僅11.6%；(2) 台灣家戶長期低配台股，未來有回升空間；(3) 資金外流減緩下，有望回流本地市場；(4)股市評價仍低，目前台股評價仍處於過去十年平均水準附近。儘管短線上可能受到第二波疫情以及經濟復甦速度的影響，凱基投顧看好台股的中長線的優勢將會持續。

此外，凱基投顧也指出，投資人時常忽略台股的優異表現，事實上台股過去十年表現為全球最佳之一，年複合成長率（CAGR）達13.0%，僅落後美國的14.0%，優於其他新興市場的7.6%。

凱基投顧表示2019年的貿易戰除了引發國際客戶的轉單效應外，台灣廠商對大陸投資亦出現放緩。在中國勞動成本上漲的情況下，近幾年已有部分台商開始將高階產線轉回台灣，此一現象在貿易戰開打之後更加顯著，目前台商投資專案累計投資金額已達7,811億元，推升台灣的投資GDP。而企業擴大投資也將提升台灣勞動市場緊俏程度，預期將對台灣的就業與薪資有一定的助益，並連帶為台灣的消費市場注入活水。受惠於疫情控制與產業結構，台灣的國內及國外需求蓬勃發展，今年1到6月，科技產品累計出口年增率達12%，為四小龍之冠。

凱基投顧 台股 疫情

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