大同市場派、公司派隔空交火 今相繼召開記者會

大同（2371）公司派及市場派兩方人馬，再度隔空交火，今（10）日同一時段舉行記者會，市場派下午2點由三圓建設董事長王光祥領軍，針對以《公司法》第173條第4項法規向經濟部申請召開股東臨時會說明；公司派則於今天下午2點，由法務長趙安主持再談陸資議題，對王光祥提出五點質疑。

據悉，MSCI於8月中旬調整成分股，將把大同剃除，加上經營權之爭仍未有重大進展，導致大同股價遭賣壓狙擊，連日重挫，上周五（7日）一度跌至12.35元歷史低點。不過，上周五大同股價處在低點，卻突有買盤進場承接，激勵其股價盤中翻紅大漲，最後反以14.2元大漲作收。今日再度帶量大漲，盤中最高一度漲至14.8元，漲幅逾4%。

觀察籌碼面上周五買超前三多券商，依序為「兆豐-桃園」、「兆豐-高雄」、以及「凱基-台北」。再看到8月1日至7日，凱基-台北買超13,467張最多，其次為寶盛買超10,306張，兆豐-高雄買超8,825張排第三。值得注意是，據證交所資訊，寶盛目前負責人為虞金榜，而虞金榜近年在大同經營權之爭中，都被列為市場派人士。

市場法人認為，近期大同遭遇的賣壓，初步排除陸資，畢竟市場派要爭取經營權，就算真的要退場也會找到合理方法，不會在市場上快速賣出，比較可能找到特定的人，用轉帳的方式對轉，「這樣等於自己殺自己。」賣到上萬張讓股價走弱，明顯是某個投資者要退場，但找不到買家只好賣出。

業界人士也說，MSCI被除名，外資一定會賣，加上經營權之爭未解，技術面加消息面都比較不利，引來賣壓。大同經營權之爭現在陷入膠著，宛如焦土戰，考量大同本業本就表現不佳因素，現在看起來若市場派有機會戰勝，有機會讓股價向上。