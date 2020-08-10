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法人：一旦疫情緩和 傳產類股可望帶動另一波走勢

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，上周台股持續穩健往上，6日收盤12,913點，創下台股新高，儘管行情走高後難免波動震盪，然而在資金充沛，半導體類股評價上修，新款iPhone逐漸進入量產，筆電、平板的需求持續熱絡下，預期電子股持續為主流，未來一旦疫情緩和，傳產類股可望受惠需求回升，帶動另一波走勢。

在投資布局上，廖哲宏表示，持續看好晶圓代工、IC設計的未來表現；新款iPhone即將進入量產，供應鏈可望重新獲得市場聚焦，但礙於APPLE成本控制策略，方向上將聚焦受惠產值提升的零組件相關板塊；對於雲端大數據與伺服器、高速傳輸相關產業、mini LED供應鏈、5G建置及相關需求、電動汽車等類股的正面預期不變；在傳統產業部份，相對看好包括：下半年可望進入回升階段的汽車業、出貨動能有望在6到8月落底的運動鞋產業、新冠疫情提升自行車需求等投資主題。

在資金方面，廖哲宏表示，截至7月底，今年外資累計賣超高達5,700億左右，在美元相對弱勢，以及基本面改善的情況下，外資在下半年仍然可能回補台股。另一方面，國內資金仍然相對正向，投信基金持續買超台股。不過，需要留意的是，近期台股加權融資水位提升至1,500億元左右，已經從三月下旬的900億元左右，大幅增加，高融資水位在股市波動時往往助漲助跌，這部分是需要留意的。

回到基本面，廖哲宏表示，7月下旬以來進入財報法說旺季，目前多數科技公司公布的第二季財報以及第三季展望不差。受惠遠距工作需求，筆電以及平板求持續攀升；另一方面，上半年疲弱的手機需求，在近期開始出現需求復甦，5G手機在中國的銷售持續走揚，加上iPhone即將進入備貨旺季，預期整體手機相關供應鏈，下半年可望看到比較正向的動能。在零組件部分，我們觀察到八吋晶圓、部分尺寸的面板，以及ABF載板供給吃緊，下半年有可能出現漲價的情況。

至於在後續觀察面向上，廖哲宏表示，大體上正面看待台股後市，但由於外在大環境仍存在潛在牽動市場前景的變數，因此在布局的同時，需留意除了漲多震盪之外，還要注意疫情蔓延和美中貿易摩擦的風險，未來可能對盤勢的潛在影響。

台股 疫情 手機

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