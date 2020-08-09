善用ETF、基金 操作更靈活

如果懶得挑選個股，投資人也可選擇5G基金或ETF，讓專業經理人幫你挑選，省時省力。目前台灣有五檔相關的基金或ETF，包含兩檔台股基金路博邁5G股票基金、以及9月14日將展開募集的兆豐國際先進通訊基金；ETF則有元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技及復華中國5G通信等三檔。

以投資區域看，路博邁5G股票基金、元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技都是投資全球，復華中國5G通信是投資中國，兆豐國際先進通訊基金則投資台灣。

產業來看，元大未來關鍵科技專注高研發能量的硬5G廠商，成分股落在晶圓代工供應鏈、5G手機零組件、IC設計、通訊元件等領域。元大全球未來通訊選股範圍涵蓋全球在未來通訊產業主題中的龍頭企業，著重架構5G的基礎建設、應用與服務的通訊服務二大核心產業。路博邁5G股票基金以網路與數據設備、物聯網裝置及元件、應用服務與新興產業為投資三大主軸。

兆豐國際先進通訊基金經理人許鈞雄表示，該基金聚焦5G相關產業鏈，以半導體、5G手機及通訊基礎建設相關產業為主，強調主動操作及靈活布局個股。