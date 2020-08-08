元大金 元大投信 元大證券 元大銀行 7月獲利創高

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

元大金控（2885）自結7月單月稅後純益38.79億元，創單月歷史新高，較前月大增近六成，前七月累計稅後純益149.41億元，較去年同期成長近10%，累計前七月每股稅後純益（EPS）1.23元。元大金的累計獲利與EPS也暫居已公布金控之冠。子公司元大投信7月賺1.69億元，與金控同創史高，元大證券7月大賺19億元，則是近四年來單月高，元大銀行7月單月稅後純益10.59億元，為今年來新高。

元大金指出，受惠台股行情，市場交易量大增，帶動元大金控旗下元大證券、元大投信、元大期貨等泛證券子公司業績提升，加上元大銀行與元大人壽穩健經營，五家子公司資本結構穩固，經營績效逐年成長。

元大金表示，2020年7月在台積電等權值股帶動下，加權指數上漲8.98%、櫃買指數上漲1.97%，其中單月日均量集中加櫃買合計達3,080億元，元大證券7月賺19億元不僅為近年單月最高，其中經紀相關業務獲利占稅後純益超過60%，為獲利創高主因。

元大銀行面對降息及新冠肺炎疫情的衝擊，加上保險新制7月上路，銀行業獲利普遍受到影響，然元大銀行7月單月稅後純益10.59億元，仍較去年同期成長，主要來自整體財富管理業務仍維持一定水準，及股息收入、金融交易收益的挹注，7月稅後純益為今年來新高。

元大銀行在面對國內外經濟變動，透過風險控管機制，除持續把關授信案件的質與量，調整放款結構，以維持優異的資產品質外，更積極強化產品審核，為客戶資產保全做好把關。此外，今年以來銷售元大投信的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，帳管資產規模AUM存量及客戶數均有明顯增長，除贏得客戶認同也發揮集團協銷綜效。

元大人壽7月稅後純益為8.47億元，營收穩健攀升，元大人壽持續落實保險保障、永續經營、社會安康的企業核心價值，以「保障型暨長年期繳」商品為發展策略，強調回歸保險本質，並透過現有各通路，以客戶需求為起點，滿足客戶保險保障、退休規畫及資產傳承的需求。今年更加入保險業保全/理賠聯盟鏈，致力為客戶提供更便捷的服務。元大人壽無論在資本適足率及淨值比都遠高於主管機關要求，期許在今年變動較大的壽險市場上維持穩健成長。

元大投信7月稅後純益為1.69億元，創下歷史新高。元大投信7月獲利亮眼主因有二，首先為台灣ETF市場在元大投信持續深耕下，發展愈發成熟，進而推動台灣ETF整體規模來到約1.9兆元，其中元大投信7月規模已超越5,000億元，以約三成市佔率奪冠。

此外，受惠國人退休理財意識興起，元大投信看準此商機，為退休族量身打造的退休金融商品--元大台灣高股息優質龍頭基金，一推出便獲得市場高度肯定，截至6月底規模已逾525億元。

元大期貨7月稅後純益0.96億元，元大期貨為台灣第一大期貨商，期貨、選擇權、國外期貨等業務市佔率居全台之冠，公司規模大幅超越同業，身為台灣期權領導品牌，元大期貨穩健經營無銀行借貸，堅強的財務後盾提供外資、法人及個人客戶最安全的投資交易環境。

元大投信 期貨 元大金控

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