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外資賣超台股121億元

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股昨（7）日受制於美中衝突升溫、及半年報效應，拉回力守12,800點關卡，收12,828點，單周仍上漲164點，周線順利連八紅。台股本周之所以能持續震盪盤堅的主因，在於投信買超以及國家隊力挺等兩大因素。

由於受到美國總統川普簽署兩項行政命令，禁止美國任何人或企業與TikTok及其母公司字節跳動、微信及其母公司騰訊有業務往來。消息一出，引動市場對於美中科技戰深化的疑慮，衝擊亞股與台股走勢。

儘管周五台股短線拉回修正，不過周線來看，集中市場單周仍上漲164點或1.2%，拉出連八紅，周五收盤點位仍力守所有均線之上；櫃買市場周線漲2.09點或1.2%，連二紅，表現仍相對亮麗搶眼。

法人進出方面，三大法人昨日同站賣方，共計賣超台股147.8億元．其中外資反手調節121億元，單周賣超332億元，已連四周喊撤；而外資在台指期淨多單略增377口，回升至31,855口。

投信昨日同步賣超3億元，終止連六買，但本周仍加碼28億元，扮演台股多頭攻堅主力；自營商昨日賣超22.2億元，本周賣超29.7億元。

八大公股券商昨日則逢低承接31億元，以金額計算，包括聯發科、聯電、聯詠、瑞昱、玉晶光、國巨等都超過2億元；累計全周則大買64億元，配合四大基金適時點火聯電、聯發科等半導體股的帶動，成為行情持續走揚的主因。

而昨日盤面最大的特色是，漲多股與高基期股賣壓沉重，資金轉進上詮、金益鼎、力麗、紅馬-KY等籌碼穩定、並具財報或特定題材的銅板股，統計44檔漲幅超過5%的個股，僅有熱映、旭隼、瑞基、鎧勝-KY等10檔股價超過50元。

群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清均認為，台股短線漲多加上周末效應，多頭難免出現近關情怯現象，順勢拉回修正乖離走得更健康，只要美股那斯達克指數未跌破月線、新台幣匯率續強，大盤可望維持溫和上漲，並站穩13,000點關卡。

日盛投顧分析，美元持續走弱，國際熱錢回流台股，指數短線仍沿5日線盤堅，類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，操作切勿過度追高殺低，短多可擇強勢股介入，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後，挑選下半年景氣回溫產業逢低布局。

台股 台幣匯率

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