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廣達7月營收 衝上千億元

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導
廣達董事長林百里 （本報系資料庫）
廣達董事長林百里 （本報系資料庫）

廣達昨（7）日公布7月營收筆電出貨創下歷史次高，推升7月營收站上千億元、達1,089.27億元，創下歷年同期新高。法人認為，廣達今年將擠下仁寶，重返筆電代工龍頭寶座。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
廣達7月合併營收1,089.27億元，月增16.5%、年增31.3%，創今年及近20個月以來的新高；今年前七月營收5,694億元，年增3.5%。

出貨量方面，主打教育市場的Chromebook需求暢旺，廣達7月筆電出貨量達560萬台，僅次於2011年3月創下的570萬台紀錄，月增7.69%、較去年同期翻倍，今年前七月筆電出貨2,740萬台，年增45.7%。

法人預期，第3季因Chromebook需求延續、高階機種陸續出貨，第3季出貨將優於第2季；伺服器需求也可望達成全年雙位數成長目標。廣達將在8月13日召開法說會，除公布第2季獲利，將說明下半年展望。

廣達董事長林百里先前表示，他原先憂心疫情，但發現宅經濟「非常、非常」興旺，拉貨與訂單都非常多。Chromebook第1季出貨比重不到兩成，第2季就上升、超過三成，都是因疫情影響，遠距教學、上班興起，造成Chromebook的熱賣。

廣達三大主力客戶，蘋果、惠普與宏碁，近期銷售都相當亮眼，帶旺廣達筆電出貨。蘋果第2季Mac的營收年增21.6%，達70.79億美元。蘋果已經看好第3季返校季節對Mac業績的挹注；IDC最新調查顯示，宏碁Chromebook稱霸泛歐市場，第2季以31%市占率穩坐市場第一。

展望第3季，廣達表示，第2季筆電出貨量基期已高，第3季進入傳統出貨旺季，仍有機會再戰新高，還也新客戶、新產品加入。較令人擔心的是，部分零件、IC產品缺貨，可能會影響一點出貨量。至於伺服器產品，仍然是持續成長，廣達從未看衰過。

廣達 筆電 營收

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