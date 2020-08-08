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股海自由行／美元走弱 有利全球股市上攻

經濟日報 / 朱晏民

第2季全球股市在資金狂潮推動下經歷了一段強勁反彈後，第3季市場的焦點將逐漸轉回到基本面，檢視景氣復甦的狀況是否符合目前已拉高的股價評價。

首先來看美國。我們對美國企業獲利恢復基本上仍抱持較為樂觀的態度，多數行業在2021年就能夠V型反轉，回到或超過2019年的水準。無法明年就恢復的產業僅工業、能源、非必須性消費與金融，這幾個產業2021年合併的獲利與2019年相比仍短少16%。

短期美國要見到全國性地恢復正常經濟活動仍有困難，因區域的差異仍大，如加州、德州與佛州疫情較嚴重，需要特別關注，但其他大州如紐約州、賓州、伊利諾州等疫情則相對穩定，經濟活動也較正常。在投資個別產業股票時，需將其主要分布地域納入考量。

歐元區疫情較美國早穩定下來，加上紓困寬鬆政策也成功加碼，市場對於經濟恢復相對於美國是樂觀的。事實上，歐元5月中起相對於美元走強，反映出疫情相對美國穩定的態勢，歐股可因此受激勵，在第3季表現超越美股。

亞洲方面，大陸股市在6月底至7月中一波猛烈的漲勢在近期退燒。這波漲勢主要是政策發力，包括6月政策要求銀行犧牲獲利救援企業。陸股一向是政策盤導向的市場，獲利與股價連動性不太高，反而是資金拉抬評價與股市上漲的相關性更高。惟我們認為本次中國政府政策拉抬的背景遠較2014-15年期間要健全，當前全球股市處於多頭，政策拉抬並沒有「逆勢而為」。

整體而言，我們在新興市場中相對看好新興亞股，原因是該區基本面仍較佳。金融海嘯以來，每當全球有較大風險發生時，新興拉美與歐非中東地區外債高（使貨幣貶值後果更嚴重、債券利差擴大進一步傷害流動性）、依賴原物料、貨幣政策彈性小等缺點會暴露得更明顯，此時新興亞股、包括台股，表現都會明顯超越新興股市另外兩區，是可積極把握的機會。

就全球來看，景氣復甦對股市的推動恐怕仍略遜於再通膨情緒的效果。我們並不悲觀，因美元仍持續趨貶態勢。全球主要國家相對於美國的製造業採購經理人指數（PMI）改善程度加大，更促進美元走貶。美元走弱對美國本身與其他地區的股市都是利多，因美股海外營收占比超過四成，科技股海外營收占比更接近六成，美元貶值有助海外營收成長；其他股市則可受到美元流動性外溢的幫助而評價提升、進一步上漲。當之後反景氣循環的美元，其走貶真正反映全球景氣復甦時，全球股市將會開啟一波更為有底的漲勢。

（作者是凱基投顧董事長）

疫情 景氣 營收

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