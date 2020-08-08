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旭隼董座 兩關鍵勝出

經濟日報 / 記者張義宮蔡銘仁／台北報導

不斷電系統（UPS）業者旭隼科技正式躋身台股「六千金」行列，從上市到股價破千，僅花六年多時間，達成速度僅次於矽力-KY。董事長暨總經理謝卓明堅持不作自有品牌、不跟客戶競爭，專注委外設計製造（ODM）、分散式訂單營運模式，爭取國際UPS大廠信賴逐步下單，是業績穩健成長的兩大關鍵。

2001年，謝卓明將自己創立的UPS代工廠成達電子賣給飛瑞集團，擔任董事並開發新興市場小型品牌業務。2008年電源大廠伊頓併購飛瑞，謝卓明離開飛瑞，帶著六位員工自創旭隼。旭隼誕生於全球金融海嘯慘烈的2008年，曾度過單月出貨僅兩個貨櫃、產能利用率僅個位數的日子，他透過人脈找到老客戶支持，隔年3月單月損平後，此後年年獲利。

全球UPS年產值高達新台幣近3,000億元，但產品少量多樣，旭隼UPS產品型號超過1萬項，實際導入生產線的產品數，平均為3,000至4,000個，每一料號甚至可能只生產二、三十個客製化產品，就得更換品項；最多製造上千個也得轉換。如何調度生產線，滿足客戶需求，考驗製造商的能耐。

全球UPS製造商委外比重不到10%，但前十大UPS品牌業者中，有四家是旭隼客戶。法人看好，在肺炎疫情爆發後，UPS領導品牌將加強委外釋單。

謝卓明表示，UPS是少量多樣化的營運，專精製造才能對應快速換單的特性。他在每個市場的出貨占比最高約在10%，避免訂單集中在少數客戶或是單一地區，分散風險。「專注、深入細節」，是旭隼業績、獲利成長的兩大祕訣。

UPS 旭隼

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