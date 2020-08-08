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緯創報喜 伺服器出貨旺

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

電子代工五哥陸續公布營收緯創和英業達的筆電客戶拉貨積極，但代工業者苦於零組件缺貨影響出貨，伺服器則表現良好。緯創7月營收784.66億元，月減0.68%，年增17.82%，優於預期，創歷年同期新高，主要是伺服器出貨暢旺，筆電出貨衰退幅度較預估縮小。

緯創前七月營收為4,733.45億元，年減1%。緯創7月筆電出貨170萬台，比6月少10萬台；7月伺服器出貨25萬台，優於6月的21萬台；桌機、顯示器出貨則與6月持平。展望第3季，緯創表示，第2季基期已高，預期筆電出貨季減5%至10%，伺服器雖然是季增，但幅度還看不清楚。

緯創表示，本來認為7月筆電出貨將有兩位數下滑，但卻僅個位數下滑，因新冠肺炎疫情再起，使得遠距教學和上班的需求持續，可能因此刺激筆電出貨優於預期，不過疫情最後造成的影響仍在觀察，依然對景氣審慎看待。

緯創董事長林憲銘之前指出，客戶對下半年市況不明朗，但看來伺服器、通訊產品應該還是OK，消費性產品就有點不確定性。緯創謹慎看待今年營運，預期將比去年表現略好。

英業達公布7月營收486.96億元，月減8.82%，年增15.69%，主因零組件缺貨，影響筆電出貨。今年前七月營收為2,861.33億元，年增0.48%，終於轉正。

英業達7月筆電出貨190萬台，較前月還減少10萬台，就是因為處理器與面板缺貨，影響營收表現。

英業達筆電主力客戶為惠普與華碩，遠距上班、遠距教學加上宅經濟，帶動電競筆電出貨大增，英業達前七月筆電出貨量達1,100萬台、年增3.77%。

英業達將在8月11日舉行線上法說會。

電競筆電 緯創 營收

延伸閱讀

緯創7月營收784.66億元 月減0.68%

緯創7月營收持穩 Q3展望轉趨保守

英業達前七月營收2861.33億元 年增0.48%

英業達7月營收月減8.8% Q3 AirPods業務帶頭衝

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