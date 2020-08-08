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旭隼上位 台股六千金報到

經濟日報 / 記者趙于萱盧宏奇張義宮／台北報導
圖／經濟日報提供
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不斷電系統股王旭隼第2季大賺近一個股本，里昂證券看好獲利持續成長，將目標價拉升到1,300元，激勵旭隼昨（7）日強攻漲停收1,010元，台股喜迎「六千金」。據外資推算，未來旭隼有實力大賺五個股本，評價還有拉升空間。

外資昨日賣超旭隼，但特定主力進駐，股價強漲，元大證券、台灣摩根士丹利客戶分別買超旭隼32張、31張，是前兩大買超券商，成交比重分別為15%、14%。旭隼昨數度亮燈漲停，尾盤特定單作價，終場大漲89元，收1,010元。

台股今年初原只有大立光、矽力-KY、精測三檔千金股，但疫情衝擊全球景氣，加上美聯準會（Fed）祭出無限量化寬鬆（QE），使得搭上5G、中國去美化等趨勢順風車的高價電子股成為當紅炸子雞，祥碩、信驊、譜瑞-KY接連躋身千金股行列。

旭隼昨也進階千金股行列，使台股首度出現六千金，為史上最多，六千金昨日最新收盤價，分別為股王大立光4,035元、祥碩1,950元、矽力1,805元、譜瑞1,200元、信驊1,180元及旭隼。接續還有精測、昇佳、緯穎、鈊象、聯發科等突破700元，法人都點名有潛力攻千金。

值得注意的是，昨日旭隼也寫下台股少見績優冷門股飛越千元大關紀錄。昨旭隼成交量才205張，常態均量不及300張，人氣遠不及其他五千金，但股價仍效率反映基本面，法人認為，旭隼表現可為將上路的「冷門股造市」制度做借鏡。

旭隼昨日公布半年報，營收64.07億元，年增2%；稅後純益11.92億元，年增22%；每股純益14.34元。第2季營收38.56億元，季增51%、年增12%；稅後純益7.91億元，季增97%、年增32%，每股純益9.57元。旭隼表示，第2季獲利好轉，主因毛利率改善、人民幣貶值及原物料成本下降。

旭隼7月營收為12.38億元，年增20.5%，月減3.9%；前七月營收76.45億元，年增4.4%，是同期新高。旭隼指出，疫情再起，對下半年審慎保守以對。

旭隼 台股

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