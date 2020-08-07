外資賣超123.03億 賣超這檔最多

台股今(7)日收在12,828.87點，周線連八紅，本周指數上漲164.07點，三大法人同步賣超，尤以外資賣超123.03億元最高，統計外資賣超前十大中，賣超聯電（2303） 46,027張最多，其次則是群創，也遭外資賣超44,515張。

台股今日開低走低，以12,901.43點開出，盤中最高12,912.63點，最低則曾回探至12,791.18點，蘋概三王台積電、大立光、鴻海齊跌，聯發科、聯電等收黑，雖然新添了一家千金股旭隼，但指數仍是難敵賣壓，終場收跌84.63點；三大法人賣超149.22億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超123.03億元，投信賣超3.95億元，自營商賣超（合計）22.23億元。

統計外資今日賣超前十大依序是聯電、群創、彩晶、富邦VIX、新光金、台新金、大同、旺宏、南亞科、中鋼等；聯電高居外資單日賣超冠軍，遭賣超46,027張，連二賣，聯電今日收在25.6元，下跌1元，跌幅3.75%。

聯電今日為庫藏股買進最後一天，統計這次報行庫藏股，原計買回20萬張，預計買回區間價格11.55~23.25元，實際買回期間為6月10日到7月20日，合計買回10.5萬張，買回股份總金額16.78億元，平均買回價格15.98元，累積已持有自己公司股份10.5萬張，占公司已發行股份總數比率為0.86%。

聯電表示，這次庫藏股未執行完畢的原因是考量市場機制及整體股東權益，因此未執行完畢；聯電股價近期持續刷新波段高價，7月16日股價由這波低點上漲以來，現股當沖比例逐日攀升，最高曾突破40%，近日多維持在35%以上，近兩個月股價漲幅已達6成，市值突破3,000億元，今日市值3,128.93億元。

另外，近期的指標股之一聯發科，也遭外資賣超4,990張；鴻海也遭外資賣超4,307張，今日收在78.3元，下跌0.7元，跌幅0.88%。

外資今日買超前十大依序是宏碁、元大台50反1、第一金、中石化、欣興、智易、金像電、華新、聯合再生、寶成；台積電今日開低震盪，以433元作收，下跌2元，跌幅0.45%，外資今日買超2,937張，連二買。

群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，當前市場投資氣氛仍相對熱絡，主因歐美股市維持高檔、各國央行寬鬆立場未變，市場流動性佳，外資也回補台股，加上去中化、去美化趨勢也使得部分台廠可望受惠，推升大盤指數震盪上行，後市仍有高點可期。

朱翡勵指出，疫情仍是觀察重點，儘管最壞情況應已過去，但二次疫情風險為景氣復甦的續航力帶來隱憂，此外，中國洪災問題仍在、美中貿易爭端亦未歇，加上市場面臨逢高獲利了結壓力，市場波動難免。

朱翡勵強調，建議操作上仍以選股為重點，產業方面，包括AMD、IC設計、蘋果供應鏈、5G、生技等類股仍可持續關注。