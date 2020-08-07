快訊

【今日精摘】收賄「最大咖」蘇震清抗告／大學指考放榜

遲來的歷史課：黨國教育曾灌輸「日本在二戰轟炸臺灣」？

外資賣超123.03億 賣超這檔最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(7)日收在12,828.87點，周線連八紅，本周指數上漲164.07點，三大法人同步賣超，尤以外資賣超123.03億元最高，統計外資賣超前十大中，賣超聯電（2303） 46,027張最多，其次則是群創，也遭外資賣超44,515張。

台股今日開低走低，以12,901.43點開出，盤中最高12,912.63點，最低則曾回探至12,791.18點，蘋概三王台積電、大立光、鴻海齊跌，聯發科、聯電等收黑，雖然新添了一家千金股旭隼，但指數仍是難敵賣壓，終場收跌84.63點；三大法人賣超149.22億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超123.03億元，投信賣超3.95億元，自營商賣超（合計）22.23億元。

統計外資今日賣超前十大依序是聯電、群創、彩晶、富邦VIX、新光金、台新金、大同、旺宏、南亞科、中鋼等；聯電高居外資單日賣超冠軍，遭賣超46,027張，連二賣，聯電今日收在25.6元，下跌1元，跌幅3.75%。

聯電今日為庫藏股買進最後一天，統計這次報行庫藏股，原計買回20萬張，預計買回區間價格11.55~23.25元，實際買回期間為6月10日到7月20日，合計買回10.5萬張，買回股份總金額16.78億元，平均買回價格15.98元，累積已持有自己公司股份10.5萬張，占公司已發行股份總數比率為0.86%。

聯電表示，這次庫藏股未執行完畢的原因是考量市場機制及整體股東權益，因此未執行完畢；聯電股價近期持續刷新波段高價，7月16日股價由這波低點上漲以來，現股當沖比例逐日攀升，最高曾突破40%，近日多維持在35%以上，近兩個月股價漲幅已達6成，市值突破3,000億元，今日市值3,128.93億元。

另外，近期的指標股之一聯發科，也遭外資賣超4,990張；鴻海也遭外資賣超4,307張，今日收在78.3元，下跌0.7元，跌幅0.88%。

外資今日買超前十大依序是宏碁、元大台50反1、第一金、中石化、欣興、智易、金像電、華新、聯合再生、寶成；台積電今日開低震盪，以433元作收，下跌2元，跌幅0.45%，外資今日買超2,937張，連二買。

群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，當前市場投資氣氛仍相對熱絡，主因歐美股市維持高檔、各國央行寬鬆立場未變，市場流動性佳，外資也回補台股，加上去中化、去美化趨勢也使得部分台廠可望受惠，推升大盤指數震盪上行，後市仍有高點可期。

朱翡勵指出，疫情仍是觀察重點，儘管最壞情況應已過去，但二次疫情風險為景氣復甦的續航力帶來隱憂，此外，中國洪災問題仍在、美中貿易爭端亦未歇，加上市場面臨逢高獲利了結壓力，市場波動難免。

朱翡勵強調，建議操作上仍以選股為重點，產業方面，包括AMD、IC設計、蘋果供應鏈、5G、生技等類股仍可持續關注。

外資 聯電

延伸閱讀

聯電庫藏股執行率52.5% 15年來首度未完成

台指期開盤上漲22點 聯電期貨漲0.35元

台積電ADR周四跌1.36% 聯電ADR大漲7.73%

期貨商論壇／聯電期 表現強勢

相關新聞

蘋概三王挫、台股收跌84.63點 三大法人賣超149.22億

台股今（7）日開低走低，蘋概三王齊跌，但新添了一家千金股旭隼（6409），不過指數仍是難敵賣壓，終場以12,828.87...

台股跌84點收12,828 周線連8紅

台股今（7）日在台積電（2330）等權值股不給力之下，大盤開低走低，終場收盤指數為12,828.87點，下跌84.63點...

元大金：台股是有基之彈

台股大盤指數昨（6）日創下收盤新高，外資大買證券龍頭元大金控近3.4萬張，為單日外資買超第一多的上市公司，元大金昨天也預...

就市論勢／製鞋、載板、蘋概 吸睛

台灣加權指數7月上漲8.9%，突破12,682點的關卡，創下歷史新高，最主要是受到法說會行情以及季報的公布皆釋出偏向正面的訊息，由電子權值股帶動上漲攻勢，推升指數站上新高…

業績創高股 人氣指標

上市櫃公司7月營收陸續公布，基本面繳出佳績的個股為盤面亮點，包括瑞昱（2379）、智伸科等個股營收創新紀錄，展現經營韌性...

車電族群 短多點火

台股昨（6）日拜大型蘋概股走強，拉出連三紅，並收復12,900點關卡，盤面類股輪動快速，不少中小型股拉回翻黑，基期偏低的...

星鏈概念股 市場熱點

特斯拉執行長馬斯克創辦的航太公司Space X，推出「星鏈計畫（Starlink）」，預計發射4.2萬顆低軌衛星，被市場...

權值四天王 帶台股拚「萬三」

大立光7月營收報喜，昨（6）日連手台積電、鴻海、聯發科四大權值天王齊拉抬，大漲逾百點，收盤12,913點續創歷史新高。法...

兆豐金一張配息1700元 他問有錢不買是不是傻？鄉民狂打臉

台股日日創新高，存股真的比存銀行好嗎？日前一名網友就談到，現在這個趨勢，把錢放銀行，只會因為通膨越放越薄，並舉例，以兆豐金來看，一張32,200元，13日除息後，每張股票就能拿到1700元，買兆豐金幾乎是送錢到口袋...

國巨認列基美營收 7月營收70.10億元、月增54.4%

被動元件大廠國巨（2327）今（6）日公布7月份合併營收為70.10億元，單月營收較上月增加54.4%，並較去年同期增加...

就市論勢／5G、半導體、伺服器 亮點

超級財報周的美國科技股果然眾望所歸，就算實體店面不開門做生意，網路服務需求大爆發，仍舊創造營收成長的亮眼表現。

超微衝市占 概念股聚光

超微（AMD）搶攻市占動作頻頻，傳出明年在台積電（2330）投片量翻倍成長，4日大漲7.3%再創天價，包括華擎、祥碩等概...

熱門新聞

兆豐金一張配息1700元 他問有錢不買是不是傻？鄉民狂打臉

亞洲最強！華航Q2獲利24.59億元 EPS 0.45元

康友（6452）自8月10日起改成全額交割

聯電二個月漲61％ 市值3,200億

康友-KY跌停 委賣掛出2.5萬張求售

元大金：台股是有基之彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。