台股高檔整理 法人：留意兩大補漲族群

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

近一周大盤維持高檔整理，科技股財報表現較預期佳，富蘭克林華美投信表示，儘管電子股漲多面臨修正，但科技類5G仍為產業成長領頭羊，加上資金行情輪動下，非電子股與傳產等汽車、非必需消費兩大族群具落後補漲空間，建議逢低擇優布局。

台股7日集中市場加權指數開低，終場收黑84.63點、跌0.66%，收12,828.87點，成交量2,381.07億元，周線連八紅。富蘭克林華美投信認為，近一周大盤維持高檔整理，科技股財報表現較預期佳，儘管電子股漲多面臨修正，但科技類5G仍為產業成長領頭羊，加上資金行情輪動下，非電子股與傳產具落後補漲空間，建議逢低擇優布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，儘管近期仍為財報公布，但重要個股表現仍優於預期，科技電子股仍為投資主軸，支撐大盤指數高檔震盪向上；也由於全球資金行情帶動下，美元走弱，資金流向新興市場股市追求機會，因此，預估台股將維持高檔整理格局，個股因不同題材各具表現機會。

由於美中貿易關係變化影響，華為因為避免美國制裁而先行下單，與歐美國家轉單至台灣，因此相對其他國家狀況，反而略顯受惠；郭修伸分析，觀察台商基本在財務結構與製造能力上皆優於中國廠商，在美中貿易摩擦與疫情狀況下，將加速廠商布局非中國生產據點，加上轉單效應，歐美客戶要求非中國製造等，此類因素將使台商受惠。

台灣防疫有成，且國際知名度獲得提升，台灣持續受惠轉單與宅經濟效應，上半年電子零件出口暢旺，年增率達20.2%，預期今年經濟成長率可望維持正成長1~2%，郭修伸提醒，市場主要風險應觀察國際疫情發展與未來美國總統大選動態，影響國際市場表現。

就技術分析上，富蘭克林華美投信認為，指數雖然進一步創高，且連續二個月月KD黃金交叉，但週KD卻出現死亡交叉警訊，不過，加權指數仍站穩於20日均線、60日均線、240日均線之上的多頭結構，雖短線有財報公布訊息，但多數仍優於預期。

操作上，台股中不乏科技、醫療與傳產汽車、塑化、運動器材等具利基型產業有國際競爭力的標的；故富蘭克林華美投信建議，短線以科技為主軸，又5G新產品與網路通訊為主，而看好次產業如高速運算、網通、IoT、IC設計、伺服器與NB/PC/iPAD等訂單持續，非電子類看好如醫療器材、自動化機械與自行車相關等，不妨留意落後補漲的汽車、非必需消費等產業訂單回溫。

電子股 財報 台股 三大法人

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