蘋概三王挫、台股收跌84.63點 三大法人賣超149.22億

台股日日創新高，存股真的比存銀行好嗎？日前一名網友就談到，現在這個趨勢，把錢放銀行，只會因為通膨越放越薄，並舉例，以兆豐金來看，一張32,200元，13日除息後，每張股票就能拿到1700元，買兆豐金幾乎是送錢到口袋...

2020-08-06 20:57