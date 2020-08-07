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蘋概三王挫、台股收跌84.63點 三大法人賣超149.22億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股7日開低走低，蘋概三王齊跌，終場以12,828.87點作收，下跌84.63點，成交量2,381.07億元 本報系資料庫
台股7日開低走低，蘋概三王齊跌，終場以12,828.87點作收，下跌84.63點，成交量2,381.07億元 本報系資料庫

台股今（7）日開低走低，蘋概三王齊跌，但新添了一家千金股旭隼（6409），不過指數仍是難敵賣壓，終場以12,828.87點作收，下跌84.63點，成交量2,381.07億元；三大法人賣超149.22億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超123.03億元，投信賣超3.95億元，自營商賣超（合計）22.23億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.8億元，自營商（避險）賣超13.42億元。

台股今日開盤以12,901.43點開出，盤中最高12,912.63點，最低則曾回探至12,791.18點，台積電、大立光、鴻海、聯發科、聯電等齊收黑，權值股走弱，扢累大盤跌勢加重，終場收在12,828.87點，跌幅0.66%，但周線連八紅，本周大盤上漲164.07點。

自營商 台股 三大法人 蘋概股

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